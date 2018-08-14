Муромцы и петушковцы: как правильно называть жителей Владимирской области

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-13T15:37:54+03:00

Пройди наш тест и узнай, как назвать жителей райцентров и никого не обидеть

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14 августа мы отмечаем день Владимирской области - в 1944 году именно в этот день наш регион официально отделили от Ивановской области и сделали самостоятельным субъектом федерации. В честь праздничной даты мы решили проверить - насколько хорошо жители Владимирской области знают сами себя? Ведь не только приезжим, но и коренным владимирцам подчас трудно правильно назвать жителей Мурома, Коврова или Селиваново.

Итак, поехали!