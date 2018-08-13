Владимирские мамы и папы засудили мамашу из родительского комитета

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-10T17:51:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня выпускные проводят не только для тех, кто заканчивает школу, их празднуют начиная с детского сада. Родители четвероклашек одной школы Фрунзенского района не стали исключением. Как принято, готовиться к торжеству решили заранее и еще в начале апреля 2016 года на собрании обсудили варианты, решили, сколько денег сдать. Сумма получилась небольшая – 1350 рублей с семьи.

Двадцать три человека сдали деньги, а собранные тридцать с небольшим тысяч отдали одной из мам, входившей в родительский комитет, которая взяла на себя все хлопоты. Никто не сомневался, что запоминающийся праздник пройдет по плану: представительница родительского комитета регулярно отчитывалась, рассказывала, что и как готовит. Но в последний момент оказалось, что выпускного не будет: собравшая деньги мама перестала выходить на связь и, как выяснилось, ничего не оплатила и не заказала, а всю сумму забрала себе.

В итоге развлекать школьников родителям пришлось самим. Повеселив детей, папы и мамы обратились в полицию. Там возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ – «мошенничество», мировой суд оштрафовал ушлую мамашу. Штраф, правда, невелик, почти столько, сколько женщина «позаимствала» с выпускного - 35 тысяч рублей. Но судимость по уголовной статье биографию не украсила.

Обманутые родители надеялись после приговора получить свои деньги, но дама отнюдь не спешила их возвращать. Теперь каждая пострадавшая семья подает в суд отдельно. Пока это сделали только трое. Дела выиграли, мамаша, осужденная за мошенничество, должна вернуть им по 1350 рублей каждому. А вот компенсацию за моральный ущерб, который они оценили в десять тысяч рублей, им не дадут: Фрунзенский районный суд посчитал, что для этого нет оснований.

Будет ли ребенок осужденной мамы из родительского комитета учиться дальше в том же классе, неизвестно.