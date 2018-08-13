Во Владимирской области некому пахать: земля зарастает бурьяном, несмотря на штрафы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-10T17:43:07+03:00

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По всей области можно найти необработанные и заброшенные поля, относящиеся к землям сельхозназначения. Где-то они заросли лишь лопухом, а где-то вырос уже целый лес. В администрации Владимирской области в итоге пришли к выводу, что надо отбирать такие поля у тех нерадивых владельцев, что не следят за «своими участками».

Теперь по всей области регулярно проходят рейды с проверками, которые проводят прокуратура и Россельхознадхор. На прошлой неделе такой рейд был в Муромском районе. Там проверяющие нашли необработанный участок земли общей площадью аж 46,5 тысячи гектаров. Земля возле села Кривицы, принадлежащая СПК «Муромский», полностью заросла не только сорняками, кустарниками, но и деревьями. Некоторые деревья уже достигли четырех метров высотой, что означает, что за полем не следили лет десять.

Почему же так происходит?

- Причин на самом деле несколько, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Владимир» предприниматель Тимур Рамазанов, бывший в недавнем прошлом директором крупного сельскохозяйственного предприятия. - Первая из них заключается в том, что в свое время земли сельхозназначения разрешили продавать людям, далеким от сельского хозяйства. Те вряд ли собирались сажать на этих полях пшеницу или рожь. Во-вторых, сейчас нет столько сельскохозяйственных предприятий, как было в Советском Союзе. И некоторые крупные СПК, обладают таким большим количеством земли, что порой не могут их обработать, так как людей у них меньше, чем земли. В итоге, поля зарастают сорняками.

Получается, что даже если земли сельхозназначения сейчас забрать у тех, кто их не использует, не факт, что найдешь тех, кто сможет их обработать. Вот и выходит замкнутый круг.