Владимиро-Суздальский музей-заповедник не будет просить деньги на купола

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-10T17:37:44+03:00

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Несколько дней назад мы писали о том, что с трех куполов и пика кафедрального Успенского собора сходит золотое покрытие, а вместо него виднеется медная кровля. Но всемирно известный памятник ЮНЕСКО реставрировать пока никто не собирается. Руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в чьем ведении находится собор, ответило, что у них нет полномочий определять техническое состояние памятника.

В настоящее время действует акт шестилетней давности, в котором написано, что состояние Успенского собора удовлетворительное, а значит, у музея нет оснований запрашивать дополнительные средства на реставрацию. Техническое состояние оценивает Министерство культуры РФ, оно же в этом году подготовит новый акт технического состояния памятника ЮНЕСКО.

- После его получения Владимиро-Суздальский музей-заповедник сможет принять управленческие решения, - сказал заместитель генерального директора по коммуникациям ВСМЗ Сергей Захарков.

Дмитриевский соборФото: Валерия Рудометова

Во Владимирской епархии, в ведении которой также находится Успенский собор, сказали, что они там проводят только службы, и никакого отношения к состоянию памятника не имеют.

Впрочем, в таком же плачевном состоянии находится и Дмитриевский собор. Там посыпалось основание одной из угловых пилястр, а сторона стены покрылась зеленой плесенью, которая потом плохо выводится. Дмитриевский собор также, как и Успенский, входит в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому любые реставрационные работы нужно согласовать с Министерством культуры РФ. И в этом случае Владимиро-Суздальский музей-заповедник должен провести экспертизу состояния памятника и только потом, если экспертиза будет неудовлетворительной, реставрировать собор.