2018-08-10T17:29:18+03:00
Общество

Торпедиста «Курска» в Муроме помнят и по сей день

У мамы погибшего матроса Максима Боржова и спустя 18 лет текут слезы при воспоминании о сыне
Антон Ноздрин
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Максим Боржов. Фото: школа № 15 города МуромаМаксим Боржов. Фото: школа № 15 города Мурома
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12 августа исполняется 18 лет с дня трагической гибели муромлянина Максима Боржова, который служил на атомной подлодке «Курск». Она затонула в Баренцевом море в 2000 году. Матросу-торпедисту Боржову было всего 19 лет.

Фото: школа № 15 города Мурома

Фото: школа № 15 города Мурома

Вспоминают каждый день

Жизнь не стоит на месте, но для родных все еще каждый день без Максима - горе. Мама моряка Елена Боржова рассказывает, что слезы у нее текут каждый день.

- Очень тяжело, даже спустя столько лет. Но жизнь продолжается, жить надо дальше, - говорит Елена Юрьевна. - О Максиме помнят все — и родственники, и друзья. Его одноклассники до сих пор приходят в гости, помогают, если что-то надо сделать.

Не оставляют семью Максима и администрация города Мурома.

- Если что-то мне надо, то всегда помогают. Правда, я не люблю просить, стараемся обходиться везде своими силами. Но нас не забывают, приглашают на митинги. Через год после трагедии мне дали квартиру, - вспоминает мама Максима.

Классный руководитель Л.В. Комарова. Фото: школа № 15 города Мурома

Классный руководитель Л.В. Комарова. Фото: школа № 15 города Мурома

Каждый год в день гибели «Курска» родные и друзья семьи собираются вместе и вспоминают, каким он был - общительным, веселым, непоседливым. Всегда масса друзей, компании, на учебу времени не хватало.

Старшая сестра Максима, Наталья, позаботилась, чтобы о герое-подводнике знала и ее дочка Юля. Когда Максим погиб, его племяннице было всего 4 года, но родня много рассказывала Юле о дяде. Девочка специально пошла учится в ту же школу, которую окончил Максим — школу №9 Мурома.

Школу назвали именем Боржова

О земляке, награжденном Орденом Мужества посмертно, знает и помнит весь Муром. Школе, в которой учился моряк, присвоено его имя, а через год после гибели в школе появился музей, посвященный Максиму. Среди экспонатов были письма Максима домой, его форма, флаг военно-морского флота. На здании повесили мемориальную доску.

А 8 лет назад школа №9, в которой учился Максим, закрылась. Музей «переехал» в школу №15 — в ней завучем работает Ольга Манькова, создававшая музей. Часть экспонатов, посвященных Максиму Боржову, находится в военно-спортивном клубе имени Саплина, там же и новая мемориальная доска. Старая хранится в музее школы как экспонат. Ольге Маньковой предлагали повесить ее на фасад школы, но она ответила, что не имеет на это морального права — парень учился не здесь.

Фото: школа № 15 города Мурома

Фото: школа № 15 города Мурома

Многие учителя школы до сих пор вспоминают Максима с теплотой.

- Самый обычный мальчишка был. Озорной, всегда улыбался. Был очень добродушным и веселым, - рассказывает классный руководитель Максима Любовь Комарова. - Учился средне, зато дружить умел, надежный парень был.

Чтобы память о погибшем моряке жила и дальше, в Муроме в день катастрофы, 12 августа, проводятся траурные митинги, а в школах проходят уроки памяти, детей водят в музей, где рассказывают о Максиме Боржове.

Е.Ю.Боржова. Фото: школа № 15 города Мурома

Е.Ю.Боржова. Фото: школа № 15 города Мурома

СПРАВКА «КП»

Максим Боржов родился 27 августа 1981 года. После девятого класса ушел в строительный техникум, в 1999 году парня призвали в армию. Максим попал на службу в ВМФ. После учебы в Санкт-Петербурге попал на Северный флот, где служил на подлодке «Курск». Посмертно награжден Орденом Мужества.

Сестра Максима Наталья. Фото: школа № 15 города Мурома

Сестра Максима Наталья. Фото: школа № 15 города Мурома

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