Владимирская мэрия пытается вернуть себе дорогу на Фатьянова

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-10T17:17:38+03:00

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Владимирская мэрия судится с ивановской фирмой-банкротом "ДСК". Вот уже пять лет аренде у застройщика района 8-ЮЗ находится участок с дорогой на улице Фатьянова. И вроде бы все хорошо, но возникли юридические проблемы. В дальнейшем эту дорогу должны соединить с улицей Диктора Левитана, но там все сложнее.

Ивановская фирма "ДСК" взяла участок в аренду для строительства дороги в 2013 году. Через год вдоль новых многоэтажек появилась трасса, сейчас там уже во всю катаются машины и автобусы. То есть, свои обязательства компания, в общем-то выполнила. В 2015 году фирма попала под процедуру банкротства, и вот уже три года не может вернуть участок мэрии добровольно. В общем, получается непорядок, а лишние бумажные проблемы ни к чему. Тем более, что в дальнейшем у дороги будет продолжение.

Речь идет о долгожданной дороге от улицы Фатьянова до Диктора Левитана, которую ждут все местные автомобилисты. Мэрия не оставляет идею ее построить, но для этого нужно решить массу вопросов.

- Это уже другая история, - пояснил официальный представитель владимирской мэрии Александр Карпилович. - Эта перемычка будет проходить по участкам, которые находятся в частной собственности. Там надо будет решать вопросы с компенсацией.