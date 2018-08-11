2018-08-10T17:14:41+03:00
Общество

Как стать «терминатором»: житель Гусь-Хрустального попал на тренировку с Арнольдом Шварценеггером

Экс-губернатор Калифорнии пригласил Егора Корнева на фестиваль ARNOLD CLASSIC
Валерия Рудометова
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В тренажерке, где занимаются знаменитостиВ тренажерке, где занимаются знаменитостиФото: из архива героя публикации
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Житель Гусь-Хрустального Егор Корнев осуществил свою детскую мечту и встретился с главным героем фантастического фильма «Терминатор» Арнольдом Шварценеггером. Еще ребенком Егор собирал плакаты, наклейки и видеокассеты, на которых был изображен знаменитый актер и спортсмен, а повзрослев, решил, что его коллекция — просто картинки, нужно самому поехать в Америку и сфотографироваться со Шварценеггером. Не для того, чтобы все позавидовали, а чтобы люди не опускали руки и шли до конца к своим целям.

Когда идешь к своей настоящей мечте, тебе помогает все мироздание. Вот и Егору подвернулся случай — как специалисту стекольной промышленности ему предложили поехать по работе в Соединенные Штаты. Но даже будучи в США, Арнольда встречаешь не на каждом углу. Но у Егора была цель...

На фестивале ARNOLD CLASSIC

На фестивале ARNOLD CLASSIC

VIP-билет за 40 тысяч рублей

- У меня было два варианта: приехать в город Колумбус, штат Огайо, на его крупнейший фестиваль спорта ARNOLD CLASSIC, или поехать в Лос-Анджелес и попробовать его найти там. Вторая идея, конечно, казалась мне неосуществимой. Но именно в Лос-Анджелесе удалось встретить Арнольда и сделать с ним долгожданное фото, - рассказал нам Егор Корнев. - Безусловно, помогло знание английского.

Сначала Егор пошел по первому пути. Купил VIP-билет на фестиваль ARNOLD CLASSIC за 600 долларов (почти 40 тысяч рублей, которые он копил для этого). А на фестивале вычислил лучшего друга Арнольда и спросил: есть ли шансы сделать совместное фото с Арнольдом? Конечно, получил ответ, что желающих слишком много, да плюс охрана. И действительно, Шварценеггер то и дело мелькал в поле зрения, но подойти к нему так и не удалось.

Оставалась вторая попытка, почти безнадежная. Егор за неделю до отлета в Россию поехал в тренажерный зал «Golds Gym», где занимаются все американские знаменитости, заранее узнав, что Арнольд тренируется там каждый день. Надел футболку с надписью «Терминатор», пришел в зал и стал заниматься как обычный спортсмен. Но уже по футболке другие посетители поняли, что этот парень пришел сюда не просто так.

На фестивале ARNOLD CLASSIC

На фестивале ARNOLD CLASSIC

Егор пыхтел в зале аж с шести утра, но Арнольда все не было.

- Я уже выдохся и просто сидел на лавке. И тут я поднимаю взгляд и не верю своим глазам - Арнольд, наконец, появился в дверях. Я собрался духом и сразу пошел к нему на встречу. Один из спортсменов, с которым мне удалось познакомиться в зале, представил меня Арнольду, сказал, что приехал его фанат из России. Арнольд посмотрел на меня, улыбнулся, а я, не раздумывая, пожал ему руку, - сказал Егор, отмечая, что сразу же стал просить о совместном фото. - Кстати, для спортсменов, которые ходят в этот зал, видеть знаменитостей — привычное дело. Недавно там тренировался Жан-Клод Ван Дамм.

Личное приглашение от Арнольда на его фестиваль

После фотографии с любимым актером гусевчанин попросил потренироваться с ним вместе, ведь когда еще такое случится! Арнольд не отказался. Молодой человек заметил, что знаменитый актер выслушал его с улыбкой на лице, не было недовольных взглядов и слов: «Извините, я занят».

Личное приглашение

Личное приглашение

- После тренировки он дал мне пару автографов и спросил меня «Россия, значит, а откуда ты там именно?». Я сказал, что из города Гусь-Хрустальный, на что он, похлопав меня по плечу, сказал: «Хорошего путешествия». Я проводил его до выхода, где увидел, что он приехал на тренировку на велосипеде. Впрочем, я знал это из интернета. Но теперь убедился сам — так оно и есть! - рассказал Егор.

А 6 августа молодой человек получил личное приглашение от Арнольда Шварценеггера на следующий фестиваль ARNOLD CLASSIC 2019. Сейчас Егор вновь прилетел в Америку по работе и уже думает встретиться с актером Брюсом Уиллиссом. Говорят, он живет неподалеку от Егора. В ближайшем районе находится дом и Уилла Смита.

- Я понял одно - жизнь всегда готова повернуться к тебе, если ты сильно веришь в свою мечту и в себя. Главное – не сдаваться, не опускать руки, не поддаваться унынию и словам тех, кто говорит, что у тебя ничего не получится.

Встреча с Арни.ИЗ АРХИВА ГЕРОЯ ПУБЛИКАЦИИ

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