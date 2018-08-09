2018-08-10T12:17:23+03:00
Происшествия

Десятилетняя девочка чудом избежала смерти на пожаре, где погибла вся ее семья

В сгоревшем доме в Сновицах погибли двое взрослых и двое маленьких детей
Антон Ноздрин
Поделиться:
В огне погибла вся семья девочки.В огне погибла вся семья девочки.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

Жуткий пожар в селе Сновицы Суздальского района произошел в ночь на 10 августа в частном двухквартирном доме. В доме всего проживало 8 человек, пятеро в одной квартире, трое во второй. Жители второй квартиры не пострадали, а вот семья из первой квартиры погибла.

По предварительной версии следствия, огонь вспыхнул из-за неисправной электропроводки на террасе дома, там найдены оголенные провода. Угарный газ попал в жилые комнаты, от чего и погибла целая семья: 34-летняя женщина, ее годовалая дочь и двухлетний сын и 40-летний сожитель.

Старшая дочь, 10-летняя школьница, спаслась чудом. В это ночь девочка была в гостях у дяди. К тому моменту, как мужчина с племянницей прибежали к дому, там уже работали спасатели, огонь почти потушили. К сожалению, спасти четверых человек им не удалось.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам). Следователь назначил необходимые судебные экспертизы, чтобы в точности установить причины трагедии.

- Нужно тщательно разобраться. Это не кто-то в постели покурил и окурок не затушил. Надо понять, что за провода там были. Может они висели уже долгое время, а может кто-то ремонт делал, не закончил и ушел вечером со словами, что доделает утром, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Владимирской области Ирина Минина. - Сейчас следователи собирают информацию, характеризующую семью. После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

В администрации села рассказали, что дом не был ветхим и аварийным, никаких обращений от жителей не поступало. Семья же была самая обычная и нормальная. Не выпивали, не скандалили.

- Немного замкнуты были, но все всегда на виду. Дети обуты-одеты, сытые. Мама у нас в селе кассиром в магазине работала. Самая обычная семья, - рассказали в администрации.

КОНКРЕТНО

Пожарные прибыли на место через 10 минут после вызова. На тот момент была угроза, что огонь перекинется на другие постройки и спасательные подразделения пришлось усиливать. Через 40 минут пожарные потушили огонь, полностью же пожар площадью 120 квадратных метров удалось ликвидировать за полтора часа. На месте работало 28 спасателей на 11 спецмашинах. Всего последствия ликвидировало 40 человек на 16 спецмашинах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Владимирская мэрия вывезет незаконные гаражи на проспекте Ленина
Во Владимирской области вырос уровень добычи полезных ископаемых
Поверку счетчиков воды теперь можно заказать у «ЭнергосбыТ Плюс»
За полгода во Владимирской области с должников по кредитам взыскали более 520 миллионов рублей
Владимирская оконная фирма оставила без зарплаты 216 сотрудников
Во Владимирской области сельским специалистам будут давать бесплатную землю через год работы
Владимирцев напугал черный дым - горел склад покрышек
Владимирский следком назвал предварительную причину пожара в Сновицах
На пожаре в Суздальском районе погибли годовалая девочка и двухлетний мальчик
15-летнего подростка во Владимире насмерть сбил поезд
Во Владимирской области смертность превышает рождаемость
Владимирские близняшки завоевали золотые медали чемпионата мира
В Муроме грабителя задержали через 2 часа после преступления
Владимирские борцы завоевали три медали на чемпионате России
В Камешковском районе загорелся частный дом
Во Владимире мошенники стали выдавать себя за спасателей
Во Владимирской области отца подозревают в изнасиловании 15-летней дочки
В "Добросельском" парке научат рисовать 3D-ручкой и упакуют в мыльный пену
Гороховецкий подросток пырнул соседку ножом за оскорбление
В Вязниках осудят уклониста
В Муроме мать и сын держали целый склад паленого алкоголя
Взрослый житель Гороховца присылал 12-летней девочки фотографии своих гениталий "Вконтакте"
Во Владимирской области запустили систему "Госзаказ"
Суд отказал жителю Владимира в расторжении договора долевого строительства
Владимирцы научились откладывать деньги: сбережения выросли на 10 процентов
«Ростелекома» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Во Владимирской области погиб водитель легковушки, которого протаранили два большегруза