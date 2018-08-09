Десятилетняя девочка чудом избежала смерти на пожаре, где погибла вся ее семья

9 Авг. 11:40 2018-08-10T12:17:23+03:00

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Жуткий пожар в селе Сновицы Суздальского района произошел в ночь на 10 августа в частном двухквартирном доме. В доме всего проживало 8 человек, пятеро в одной квартире, трое во второй. Жители второй квартиры не пострадали, а вот семья из первой квартиры погибла.

По предварительной версии следствия, огонь вспыхнул из-за неисправной электропроводки на террасе дома, там найдены оголенные провода. Угарный газ попал в жилые комнаты, от чего и погибла целая семья: 34-летняя женщина, ее годовалая дочь и двухлетний сын и 40-летний сожитель.

Старшая дочь, 10-летняя школьница, спаслась чудом. В это ночь девочка была в гостях у дяди. К тому моменту, как мужчина с племянницей прибежали к дому, там уже работали спасатели, огонь почти потушили. К сожалению, спасти четверых человек им не удалось.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам). Следователь назначил необходимые судебные экспертизы, чтобы в точности установить причины трагедии.

- Нужно тщательно разобраться. Это не кто-то в постели покурил и окурок не затушил. Надо понять, что за провода там были. Может они висели уже долгое время, а может кто-то ремонт делал, не закончил и ушел вечером со словами, что доделает утром, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Владимирской области Ирина Минина. - Сейчас следователи собирают информацию, характеризующую семью. После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В администрации села рассказали, что дом не был ветхим и аварийным, никаких обращений от жителей не поступало. Семья же была самая обычная и нормальная. Не выпивали, не скандалили.

- Немного замкнуты были, но все всегда на виду. Дети обуты-одеты, сытые. Мама у нас в селе кассиром в магазине работала. Самая обычная семья, - рассказали в администрации.

КОНКРЕТНО

Пожарные прибыли на место через 10 минут после вызова. На тот момент была угроза, что огонь перекинется на другие постройки и спасательные подразделения пришлось усиливать. Через 40 минут пожарные потушили огонь, полностью же пожар площадью 120 квадратных метров удалось ликвидировать за полтора часа. На месте работало 28 спасателей на 11 спецмашинах. Всего последствия ликвидировало 40 человек на 16 спецмашинах.