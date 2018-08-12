Так ли хорошо там, где нас нет: плюсы и минусы жизни в разных районах Владимира

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-12T10:24:13+03:00

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Доброе или Дуброва? Этому противостоянию уже столько лет, что и не вспомнить, когда оно появилось. А ведь есть еще Северная, Мира, Веризино. И каждый район по-своему хорош. Или плох? Давайте разберемся.

Доброе

Самый большой "спальник» города, отрезанный от остального Владимира промзоной. Застраивать его многоэтажками начали еще в конце 1960-х, сейчас здесь настоящие каменные джунгли. Как и любой спальный район, Доброе очень разное. Тут есть и 14-этажные свечки, и панельная "китайская стена", и аккуратненькие "чешки".

Плюсы:

- Развитая инфраструктура. В районе под боком больницы, школы, детские сады, кинотеатр, библиотеки, торговые центры, парк.

- Много молодежи, жизнь в районе бьет ключом.

- Эстетически привлекательная застройка на Суздальском проспекте - чуть ли не лучшие дома советского периода в городе именно здесь.

- В Добром очень спокойно. В этих каменных джунглях никому до вас не будет дела.

Суздальский проспектФото: Яндекс.карты

Минусы

- Утренние и вечерние пробки по пути в центр. Район с остальной частью Владимира связывает единственная трасса, так что выбраться из Доброго утром - настоящий квест на выживание.

- Шумно. Молодежь вечером очень весело проводит время. Не забывайте о семейных скандалах и пьяных разборках по ночам.

- Уродливые панельки на окраинах. Парк Добросельский - откровенно заброшенный.

- Кое-где брошенные гаражи и просто запустение. В таких местах любят тусоваться не только любители всякого модного постапокалипсиса, но и маргиналы.

- Жуткая вонь очистных станций в районе детской больницы.

- Стабильно высокие цены на жилье в хороших домах, мало новостроек

Юго-Запад

Второй по величине спальный район во Владимире. Застраивать его начали в 1970-е, но основная часть домов построена уже в 1980-х. А огромный кусок ближе к железной дороге построен в последние 10 лет. Строился ударными темпами, что отразилось на невнятности планировки. Сегодня запутаться в этом районе проще простого.

Верхняя ДуброваФото: Сергей МОРКОВКИН

Плюсы:

- Транспортная доступность. Из юго-западной части города не составит проблем выехать в любое время дня и вечера.

- Шикарнейший парк "Дружба" - огромная ухоженная зеленая зона, аттракционы

- Много молодежи, здесь не соскучишься

- Тут очень много новостроек. Целый район 8-ЮЗ.

- Многие отмечают благоустройство: клумбочки, детские площадки, горки и все такое. Жители очень активно облагораживают дворы.

- Район очень перспективный. Рано или поздно многие проблемы тут решат.

Нижняя ДуброваФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Минусы:

- Не самая лучшая инфраструктура. Если новую школу строят, то с детскими садами, кинотеатрами и торгово-развлекательными центрами все сложнее.

- Ужасный ландшафт. Практически весь район - один большой склон Клязьмы. Ходить непросто. Особенно с коляской.

- Очень много откровенно унылых панелек, малосемеек и общаг. В эстетическом плане здесь не очень.

Улицы Горького и Мира

Один из самых старых и благоустроенных районов Владимира, квартал бабушек и дедушек, "медведихи" в курсантском парке и маленьких домиков с террасками. Старый добрый мир советского детства. Застраивать эти улицы начали сразу после войны. В итоге, здесь много действительно красивых домов сталинской эпохи. Да и модернизм не подвел.

Плюсы:

- Транспортная доступность. До центра города можно и пешочком махнуть не напрягаясь.

- Очень-очень красиво, зелено и мило. Единственный район города, где реально вдохновлялись идеей города-сада.

- Здесь настолько спокойно, что кажется, что вы в деревне.

- Из-за близости к центру нет никаких проблем с инфраструктурой. Все рядом, все удобно.

- Обалденный "Центральный парк".

- Никаких панелек.

Минусы

- Горького и Мира - район бабушек. Тут почти нет детей и молодежи.

- Дома, конечно, красивые. Но квартирки такие маленькие, что на кухне не развернуться.

- Не лучший район для жизни с детьми: старенькие детские площадки и сарайчики за домами - не лучшее место для подвижных игр.

- Точечно вставленные новостройки - элитные дома с очень дорогими квартирами.

Район улицы Мира. Октябрьского проспекта и ДТЮ

Проходит в отдельной категории "Чтобы я так жил". Самый крутой, модный, навороченный и неприлично дорогой район города, отстроенный в последние 20 лет.

Плюсы:

- Очень крутые дома.

- Очень крутые соседи.

- Нереально крутое благоустройство.

- Это самый центр города.

- Тут живет самая крутая молодежь Владимира.

- Никаких проблем с безопасностью.

Минусы:

- Очень дорого. Нереально дорого. Квартиры по 10 миллионов рублей минимум.

- Нужна машина. Через район ходит очень мало автобусов.

- Некуда сходить. Вокруг одни элитные салоны красоты и парикмахерские.

Веризино

Самый новый и самый демократичный район города, отрезанный от Владимира Пекинкой. Строится до сих пор, но уже постепенно заселяется счастливыми обладателями квартир для молодых семей.

Плюсы:

- Крышные котельные - никаких проблем с отоплением и горячей водой круглый год.

- Все новое: крыша в домах не течет, штукатурка не отваливается.

- Все жители - одна молодежь, много детей.

- Очень недорогое жилье.

Загородный парк

Некогда небольшой поселок Суздальского района, присоединенный ко Владимиру несколько лет назад. Визитная карточка - турбаза "Ладога" и сосновый лес. Сегодня Загородный - это несколько советских панелек, пара новостроек и крутые коттеджи для сильных мира сего.

Плюсы:

- Природа, сосновый лес. Нигде во Владимире не дышится так легко

- Лучшие места для купания в городе

- Жилье относительно недорогое, есть новостройки

- Огромный больничный комплекс

- Трубаза "Ладога"

Минусы

- Транспорная доступность: в рейон ведет мост через Клязьму, по будням не протолкнуться

- Не самый привлекательный внешне район. Эсперименты архитекторов советского времени выглядят жутковато. Коттеджной части это не касается.

- Микрорайон до сих пор выглядид скорее поселком городского типа, нежели "спальником" большого города. Жизнь тут размеренная. Мало магазинов.

- Некуда сходить. Природа быстро надоедает

- Инфраструктура далеко не соответствует стандартам города

- Обязательно нужна машина.