Так ли хорошо там, где нас нет: плюсы и минусы жизни в разных районах Владимира
Доброе или Дуброва? Этому противостоянию уже столько лет, что и не вспомнить, когда оно появилось. А ведь есть еще Северная, Мира, Веризино. И каждый район по-своему хорош. Или плох? Давайте разберемся.
Доброе
Самый большой "спальник» города, отрезанный от остального Владимира промзоной. Застраивать его многоэтажками начали еще в конце 1960-х, сейчас здесь настоящие каменные джунгли. Как и любой спальный район, Доброе очень разное. Тут есть и 14-этажные свечки, и панельная "китайская стена", и аккуратненькие "чешки".
Плюсы:
- Развитая инфраструктура. В районе под боком больницы, школы, детские сады, кинотеатр, библиотеки, торговые центры, парк.
- Много молодежи, жизнь в районе бьет ключом.
- Эстетически привлекательная застройка на Суздальском проспекте - чуть ли не лучшие дома советского периода в городе именно здесь.
- В Добром очень спокойно. В этих каменных джунглях никому до вас не будет дела.
Суздальский проспектФото: Яндекс.карты
Минусы
- Утренние и вечерние пробки по пути в центр. Район с остальной частью Владимира связывает единственная трасса, так что выбраться из Доброго утром - настоящий квест на выживание.
- Шумно. Молодежь вечером очень весело проводит время. Не забывайте о семейных скандалах и пьяных разборках по ночам.
- Уродливые панельки на окраинах. Парк Добросельский - откровенно заброшенный.
- Кое-где брошенные гаражи и просто запустение. В таких местах любят тусоваться не только любители всякого модного постапокалипсиса, но и маргиналы.
- Жуткая вонь очистных станций в районе детской больницы.
- Стабильно высокие цены на жилье в хороших домах, мало новостроек
Юго-Запад
Второй по величине спальный район во Владимире. Застраивать его начали в 1970-е, но основная часть домов построена уже в 1980-х. А огромный кусок ближе к железной дороге построен в последние 10 лет. Строился ударными темпами, что отразилось на невнятности планировки. Сегодня запутаться в этом районе проще простого.
Верхняя ДуброваФото: Сергей МОРКОВКИН
Плюсы:
- Транспортная доступность. Из юго-западной части города не составит проблем выехать в любое время дня и вечера.
- Шикарнейший парк "Дружба" - огромная ухоженная зеленая зона, аттракционы
- Много молодежи, здесь не соскучишься
- Тут очень много новостроек. Целый район 8-ЮЗ.
- Многие отмечают благоустройство: клумбочки, детские площадки, горки и все такое. Жители очень активно облагораживают дворы.
- Район очень перспективный. Рано или поздно многие проблемы тут решат.
Нижняя ДуброваФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Минусы:
- Не самая лучшая инфраструктура. Если новую школу строят, то с детскими садами, кинотеатрами и торгово-развлекательными центрами все сложнее.
- Ужасный ландшафт. Практически весь район - один большой склон Клязьмы. Ходить непросто. Особенно с коляской.
- Очень много откровенно унылых панелек, малосемеек и общаг. В эстетическом плане здесь не очень.
Улицы Горького и Мира
Один из самых старых и благоустроенных районов Владимира, квартал бабушек и дедушек, "медведихи" в курсантском парке и маленьких домиков с террасками. Старый добрый мир советского детства. Застраивать эти улицы начали сразу после войны. В итоге, здесь много действительно красивых домов сталинской эпохи. Да и модернизм не подвел.
Плюсы:
- Транспортная доступность. До центра города можно и пешочком махнуть не напрягаясь.
- Очень-очень красиво, зелено и мило. Единственный район города, где реально вдохновлялись идеей города-сада.
- Здесь настолько спокойно, что кажется, что вы в деревне.
- Из-за близости к центру нет никаких проблем с инфраструктурой. Все рядом, все удобно.
- Обалденный "Центральный парк".
- Никаких панелек.
Минусы
- Горького и Мира - район бабушек. Тут почти нет детей и молодежи.
- Дома, конечно, красивые. Но квартирки такие маленькие, что на кухне не развернуться.
- Не лучший район для жизни с детьми: старенькие детские площадки и сарайчики за домами - не лучшее место для подвижных игр.
- Точечно вставленные новостройки - элитные дома с очень дорогими квартирами.
Район улицы Мира. Октябрьского проспекта и ДТЮ
Проходит в отдельной категории "Чтобы я так жил". Самый крутой, модный, навороченный и неприлично дорогой район города, отстроенный в последние 20 лет.
Плюсы:
- Очень крутые дома.
- Очень крутые соседи.
- Нереально крутое благоустройство.
- Это самый центр города.
- Тут живет самая крутая молодежь Владимира.
- Никаких проблем с безопасностью.
Минусы:
- Очень дорого. Нереально дорого. Квартиры по 10 миллионов рублей минимум.
- Нужна машина. Через район ходит очень мало автобусов.
- Некуда сходить. Вокруг одни элитные салоны красоты и парикмахерские.
Веризино
Самый новый и самый демократичный район города, отрезанный от Владимира Пекинкой. Строится до сих пор, но уже постепенно заселяется счастливыми обладателями квартир для молодых семей.
Плюсы:
- Крышные котельные - никаких проблем с отоплением и горячей водой круглый год.
- Все новое: крыша в домах не течет, штукатурка не отваливается.
- Все жители - одна молодежь, много детей.
- Очень недорогое жилье.
Загородный парк
Некогда небольшой поселок Суздальского района, присоединенный ко Владимиру несколько лет назад. Визитная карточка - турбаза "Ладога" и сосновый лес. Сегодня Загородный - это несколько советских панелек, пара новостроек и крутые коттеджи для сильных мира сего.
Плюсы:
- Природа, сосновый лес. Нигде во Владимире не дышится так легко
- Лучшие места для купания в городе
- Жилье относительно недорогое, есть новостройки
- Огромный больничный комплекс
- Трубаза "Ладога"
Минусы
- Транспорная доступность: в рейон ведет мост через Клязьму, по будням не протолкнуться
- Не самый привлекательный внешне район. Эсперименты архитекторов советского времени выглядят жутковато. Коттеджной части это не касается.
- Микрорайон до сих пор выглядид скорее поселком городского типа, нежели "спальником" большого города. Жизнь тут размеренная. Мало магазинов.
- Некуда сходить. Природа быстро надоедает
- Инфраструктура далеко не соответствует стандартам города
- Обязательно нужна машина.