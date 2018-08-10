Владимирка приютила в своей квартире двадцать пять котов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-09T17:57:33+03:00

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Уже восемнадцать лет Валентина выхаживает бродячих кошек. За эти года она пристроила в новые семьи около пятидесяти животных, каждого из которых она помнит до сих пор. У каждой попавшей к ней кошки своя история. Самого первого бросили на рынке на Батурина, пушистый красавец оказался на улице после смерти хозяина, кого-то выбросили с балкона съехавшие квартиранты, многих просто подбрасывают, зная, что в небольшой «хрущевке» их накормят и выходят. За пару месяцев кошки, многие из которых попадали в заботливые руки с язвами, переломами и сильным истощением, расцветают и преображаются, становясь лоснящимися красавцами.

- Иногда зарекаюсь: много кошек, больше не буду брать, но потом читаю или вижу выброшенных кошек и не могу иначе! – рассказывает Валентина.

Кошкин дом

До недавнего времени женщина держала своих питомцев в подвале дома. В своих сараях у бездомных кошек были свои кормушки, лежанки, туалеты, а женщина навещала их несколько раз в день, убирая и подкармливая. Но после того, как в подвале заколотили окна, питомцев пришлось забрать домой. Сейчас в ее квартире на четвертом этаже обитают двадцать пять кошек, а скоро должны появиться еще котята. Соседи, ка кне удивительно, против пушистых квартирантов не возражали: у Валентины всегда тихо, за чистотой она тоже следит и старается по мере сил пристраивать котиков. Чтобы находить для своих любимцев заботливые руки, пенсионерка освоила интернет. Правда, взрослых кошек берут не слишком охотно, и за полгода ей удалось найти семьи только для четырнадцати питомцев.

- Мы всегда беседуем с будущим хозяином, ведь отдаем живое существо, нам нужно знать, что с ним будет. Просим присылать фотографии – через неделю, через месяц, через полгода. Хочется убедиться, что животное не выкинули на улицу, потому что он надоел. Зато потом смотришь и радуешься – видно, что им хорошо, - говорит Валентина.

Большинство новых владельцев относятся к таким просьбам с пониманием и охотно общаются со старой хозяйкой, демонстрируя, как живется питомцу на новом месте. Коты от Валентины разъезжаются не только по Владимирской области, их забирают и в Москву, а один котик попал аж в Питер. Его «усыновила» семья из Боголюбова, а переезжая, увезла с собой. Теперь он с севера шлет приветы спасшей его владимирке.

Еду - коробками

Увы, пожилой женщине непросто прокормить питомцев, число которых то и дело растет. Шестидесятивосьмилетняя Валентина работает в нескольких местах, но ее пенсии и заработков не хватает, чтобы прокормить всех хвостатых. Отдельный шкаф в коридоре отведен запасам – коробкам с сухим кормам и кошачьими консервами. Некоторые кошки уже старые, потеряли зубы, для них обязательно нужна специальная мягкая еда.

- Чтобы прокормить одного кота в месяц нужно минимум тысяча. У меня пенсия тринадцать тысяч рублей, а на еду котам нужно хотя бы двадцать пять тысяч! Рыбу и фарш беру сразу по десятку килограмм, корм – коробками. А ведь многих еще надо лечить, стерилизовать. У Дика вся пасть была в язвах, он ничего не ел, я его из шприца выкармливала сначала, и уколы всем делала, и таблетки давала. Пришлось научиться. Огромное спасибо нашему доктору, который всегда помогает нам за полцены, спасибо волонтерам, которые тоже стараются помочь. Но справляться все тяжелее, - признается хозяйка.

КОНКРЕТНО

Мечтаете завести пушистого красавца или просто хотите помочь попавшим в беду питомцам? Позвоните Валентине по тел. 8 (904) 656-31-72. Она и четвероногие обитатели ее квартиры будут благодарны за поддержку.