Ведешь ребенка в школу? Проверь огнетушитель!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-09T17:50:27+03:00

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Всего во Владимире 54 школы, проверить осталось 19. Пока все проверенные школы приняты, детей в них 1 сентября приводить можно. Недочеты, конечно, есть, но они исправляются сразу. Что проверяет специальная комиссия в учебных заведениях? Мы узнали это, отправившись в рейд с МЧС по школе №39.

Проверки начинаются с документов. Сертификаты безопасности на стройматериалы, использованные при ремонте, акты проверки пожарной сигнализации, другого оборудования. И уже после этого инспектор идет по классам. Сотрудники МЧС проверяют, есть ли планы эвакуации, световые табло «выход», где расположены огнетушители, исправны ли они. В классах обязательны пожарные извещатели и даже плафоны на лампочках.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности Ленинского района Марина Васина проверила пожарную сигнализацию: открыла коробку, нажала кнопку.

- Внимание, тревога! Покиньте помещение! - раздался громовой голос со всех сторон.

Во многих школах сигнал о тревоге автоматически поступает спасателям - для этого надо установить специальную систему. Перед тем, как провести тренировку нужно сообщить пожарным, что тревога будет учебной.

Проверяются и эвакуационные выходы, легко ли до них добраться, не заставлен ли он, легко ли открываются двери. И только после того, как все проверенно, специалисты подписывают акт приемки. Кстати, вечная проблема - защита от хулиганов против защиты от пожара - наконец решена. По правилам пожарной безопасности допускаются решетки на окнах, но они должны открываться. Если же родители после всех проверок все равно беспокоятся за безопасность, то они могут посмотреть все самостоятельно. Специалисты советуют обратить внимание на огнетушители, планы эвакуации и эвакуационные выходы.