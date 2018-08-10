Владимирцы стали чаще жениться и реже разводиться

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-09T17:45:21+03:00

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Если верить статистике, владимирцы стали ответственнее относиться к выбору избранников. По данным департамента ЗАГС, за первое полугодие на 3191 развод пришлось 4345 свадеб. Это на несколько сотен меньше, чем в прошлом году: тогда за полгода появилось 5059 новых семей. Впрочем, не исключено, что к концу года ситуация может измениться: многие планируют сыграть свадьбы в августе и сентябре.

Больше всего свадеб традиционно сыграли во Владимире – 1175. На втором месте Муром, где расписать решили 475 пар, причем тринадцать из них решили сделать это 8 июля, в день семьи, любви и верности. Кстати, местных пар в этот день было только три, остальные приехали не только из разных городов области, но и страны: Московской, Нижегородской и Ивановской областей, Дагестана и Йошкар-Олы. Завершает тройку самых свадебных городов региона Ковров, где за полгода расписались 373 пары.

Число разводов тоже уменьшилось: если в прошлом году за первые полгода брак расторгла 3351 пара, то в этом году развестись решила 3191 семья. Специалистов эта тенденция не удивляет: число браков, зарегистрированных в области, растет уже несколько лет, превышая, пусть и ненамного, количество разводов. В «пятерку самых «разводных» городов вошли Владимир, Ковров, Муром, Александров и Гусь-Хрустальный.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Сейчас люди вступают в брак более осознанно, у некоторых уже есть опыт совместного проживания. Сейчас общество достаточно лояльно относится к совместной жизни без официальной регистрации, поэтому многие не спешат подавать заявление, проверяя свои чувства. Кроме того, сейчас восемнадцатилетние женихи и невесты скорее редкость, зато многие решают вступить в брак зрелом возрасте, когда люди больше готовы проявлять терпение и понимание, - считает семейный психолог Ирина Савельева. – Бывает все и порой расстаются пары, прошедшие «огонь и воду», но по опыту скажу - чаще распадаются семьи, прожившие вместе пять – девять лет. К этому моменту очарование первых лет проходит, зато наступает кризис и, возможно, разочарование партнером, не оправдавшим ожидание. В этот период важно не спешить с решением, дав отношениям второй шанс.