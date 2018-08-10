Во владимирском драмтеатре в новом сезоне - шесть премьер

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-09T17:10:56+03:00

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9 августа драмтеатр фактически открыл сезон - состоялся сбор труппы. Директор театра Борис Гунин сказал, что театр в этом году не покинул ни один актер, наоборот, в труппе прибавление: три новых актрисы и один актер. Новые члены труппы наравне с опытными готовы в наступающей юбилейном 170-м сезоне представить владимирцам шесть премьер — от «Поминальной молитвы» до «Алисы в стране чудес».

На сбор труппы пришли не только актеры, но и почетные гости: вице-губернатор Михаил Колков, мэр Владимира Ольга Деева, директор департамента культуры Вера Зиннатулина, зампредседателя ЗС Ольга Хохлова и председатель наблюдательного совета Виктор Малыгин.

- В прошлом году актеры драмтеатра отправлялись в 17 гастрольных туров, 12 из которых — зарубежные. Это ценно, потому что появляются новые возможности для роста. Большое количество разноплановых проектов повышают востребованность наших артистов, - сказал Михаил Колков.

Трое - от Горохова, один - из «Щепки»

По традиции, на собрании наградили медалями и дали премии тем сотрудникам, у которых в этом году юбилей работы в театре. И вручили более 40 дипломов от департамента культуры, Заксобрания и администрации города. Досталось практически всем.

Особо представили четверых новичков: выпускниц актерского курса, который руководил народный артист РФ Николай Горохов Анастасию Сылка, Анастасию Курганову, Елену Серегину, и Вячеслава Леонтьева, окончившего высшее театральное училище имени Щепкина, знаменитую московскую «Щепку».

В 2018 году все девушки уже играли в спектаклях драмтеатра, а вот Вячеслав Леонтьев еще не пробовал себя на владимирской сцене.

- Сам он из Владимира, но мы непросто его взяли: провели прослушивание, поговорили с ним и поняли, что он имеет право быть в нашем коллективе, - сказал директор драмтеатра Борис Гунин.

Как признался сам молодой человек, на прослушивании он читал 15-минутный отрывок из произведения Льва Толского «Война и мир», и, несмотря на долгое выступление, его дослушали до конца.

Фестиваль лучших спектаклей бывшего СССР

Директор Борис Гунин также рассказал, что Владимирский драматический театр вышел с инициативной организовать 10-17 апреля фестиваль Международного театрального союза, то есть фестиваль лучших спектаклей стран - членов Союза.

- 26 сентября пройдет учредительная встреча этого союза. Мы его оформим юридически, и в первом фестивале примут участие наши спектакли, а также представят свои спектакли Беларусь, Армения, Киргизия и Украина. Надеюсь, что в ближайшее время будет контакт с Грузией. Но двери для участия открыты для всех, может быть, страны Прибалтики или Средней Азии захотят присоединиться к нашему первому фестивалю.

Новички Анастасия Сылка(справа) и Анастасия КургановаФото: Валерия Рудометова

Новички Елена Серегина и Вячеслав ЛеонтьевФото: Валерия Рудометова

КОНКРЕТНО

Шесть премьер нового сезона

17 октября - спектакль «Поминальная молитва» по Шолом Алейхему;

19 ноября - моноспектакль по повести Макса Фриша “Назову себя Гантенбайн”; 14 декабря - совместная работа с губернаторским симфоническим оркестром «Поэтория» по произведениям Щедрина и Вознесенского;

21 декабря - детский спектакль «Алиса в стране чудес»;

1 марта - спектакль «Доходное место» по пьесе Островского;

5 июня - спектакль «Маскарад» по Лермонтову.

А с 18 сентября по 2 октября состоится фестиваль «У Золотых ворот». Театральная труппа выступит с юбилейным спектаклем «Владимирская драма из века в век». Билеты и абонементы уже в продаже.