Партии поделили места в бюллетене на выборах в ЗС

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-09T17:04:05+03:00

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От номера, под которым кандидаты и партии записаны в бюллетене реально, конечно, ничего не зависит. Выбор избирателей определяется массой факторов, но место в бюллетене на него не влияет.

Но, несмотря на это, процедура жеребьевки, при которой определяется, в каком порядке будут размещены партии и кандидаты на листе для голосования, вызывает всеобщий интерес. Такая жеребьевка состоялась в облизбиркоме 9 августа. На нее пришли представители всех региональных отделений партий, которые будут участвовать в выборах в Заксобрание.

Жеребьевка проходила на компьютере. Для слепого жребия использовали систему ГАС «Выборы». При этом на волю случая отдали лишь распределение партий, идущих на выборы в Законодательное собрание. Кандидатов в губернаторы в бюллетенях просто расставят в алфавитном порядке. То есть избиратели 9 сентября увидят такой листок для голосования за будущего губернатора:

- Алтухов Иван (Коммунистическая партия социальной справедливости);

- Бирюков Сергей (Справедливая Россия);

- Глумов Сергей (Патриоты России);

- Орлова Светлана (Единая Россия);

- Сипягин Владимир (ЛДПР).

Процедура же жеребьевки партий заключалась в том, что их названия ввели в систему ГАС «Выборы», после чего один из членов избирательной комиссии нажал на кнопку. В то же мгновение компьютер расставил партии в случайном порядке.

На первом месте в итоге оказалось региональное отделение партии «Справедливая Россия». «Единоросы» оказались четвертыми в таблице. Ниже всех оказалась «Партия пенсионеров за социальную справедливость».

Теперь 9 сентября именно в таком порядке (см. КОНКРЕТНО) партии и предстанут перед избирателями на бюллетене.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Один кандидат в губернаторы — под вопросом

Ивана Алтухова могут снять с выборов даже после регистрации. Представитель «Коммунистической партии социальной справедливости» сейчас ждет своей судьбы. Дело в том, что член облизбиркома с правом решающего голоса от КПРФ Михаил Вязгин 3 августа заявил, что того нельзя регистрировать, так как он состоит сразу в двух партиях (помимо КПСС еще и в партии «Возрождение России»).

- Мы отправили запрос в данную партию, - сказал председатель облизбиркома Вадим Минаев. - Если факт подтвердится, то его отстранят от выборов. Пока ответ мы еще не получили.

КОНКРЕТНО

Как будет выглядеть бюллетень

1. Справедливая Россия

2. Коммунистическая партия социальной справедливости

3. КПРФ

4. ЛДПР

5. Единая Россия

6. Яблоко

7. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость