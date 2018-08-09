Многодетного отца-одиночку власти оставили без квартиры, а народ собрал ему 10 миллионов на дом
«Комсомолку» Роман Антишин пригласил на новоселье первой, как и обещал год назад. В поселке Боголюбово под Владимиром стоит даже не дом, а настоящая усадьба: по фасаду на все два этажа разросся дикий виноград, вокруг - яблони, теплицы с огурцами и помидорами, даже банька есть. Перед входом гора детских босоножек и кроссовок, под верандой первого этажа— пять разноцветных детских велосипедов. Хоть рекламу «Образцовая семья» снимай. А начиналось все очень грустно.
«Что-то вы слишком разбогатели»
Три года назад у Романа Антишина умерла жена. Без мамы остались пятеро детей: Егору тогда было 12 лет, Илье 10, единственной дочери Жене восемь, а еще четырехлетний Саша и трехлетний Ваня. На Романа разом обрушились и горе от потери, и необходимость в одиночку растить пятерых детей. Егор с Ильей взяли на себя хозяйство, Женя помогала управляться с малышами. Жили очень скромно - зарплата Романа, водителя «скорой помощи», и небольшие детские пособия. Но главная проблема - жилье. Прописаны все шестеро были в крошечной «однушке» в поселке в 30 километрах от Владимира, реально жили в сельском доме бабушки - матери умершей жены. Она пустила Романа с детьми временно, пока не подойдет очередь на квартиру, которая Антишиным полагалась как бюджетникам и малоимущим. Очередь двигалась медленно, но лет через пять можно было все-таки получить свое жилье.
Красивый двухэтажный домФото: Алена Андрианова
И тут власти Владимира выкинули классический номер из серии «правая рука не знает, что делает левая». В 2016 году опека разрешила Роману взять 100 тысяч из материнского капитала - по 20 тысяч на ребенка, чтобы собрать их в школу и в детский сад. А через год выяснилось, что из-за этих 100 тысяч Антишины стали слишком богатыми - доход превысил прожиточный минимум на семью на 10 тысяч рублей. А нет статуса малоимущего - нет права на квартиру. Антишиных сняли с очереди.
От отчаяния Роман, который никогда ни на что не жаловался, обратился в «Комсомолку», тему подхватили другие СМИ, несколько центральных каналов сняли сюжеты. История Антишиных прогремела на всю страну.
Скандал разразился такой, что власти поспешили все исправить - Антишиных вернули в очередь. Во вторую тысячу. Это значит, ждать жилья надо лет 15.
- Ждать нам все равно нечего, за это время нас, наверно, опять из очереди выкинут, если доход хоть на рубль за эти годы превысит минимум, - критически оценил тогда ситуацию Роман.
Старый домФото: Мария АНДРИАНОВА
«Дайте мужику детей вырастить!»
После заметки в «КП» читатели закидали нас требованиями: «Дайте контакты Романа, хочу помочь мужику!» В редакцию приходили люди, приносили подарки, одежду и игрушки:
- Передайте Антишиным!
Сыпались гневные комментарии в адрес чиновников, которые из-за бюрократии портят жизнь семье:
- На таких, как Роман, вся Россия держится! Пусть власти что-то сделают, надо же помочь мужику детей вырастить!
Роман согласился принимать помощь, хотя и очень неохотно:
- Я не привык просить ни у людей, ни у государства.
Деньги текли тонким, но постоянным ручейком - почти каждый, прочитав историю Антишиных, старался помочь.
- То 100 рублей на телефон вдруг придет неизвестно от кого, то 500 рублей на карту, - говорит Роман.
И собственное хозяйствоФото: Алена Андрианова
Все изменилось, когда во Владимир приехал известный блогер Амиран Сардаров, ведущий популярного ютуб-канала «Дневник Хача». Он прочитал про Антишиных в интернете и решил посмотреть, как растут дети в такой семье. В марте 2018 года Амиран приехал в гости к Антишиным, привез подарки. Снял сюжет и предложил неравнодушным помочь семье финансово, дал реквизиты карты.
14 марта ролик вышел на Ютубе. Реакции, конечно, ждали. Но не такой.
- Когда сестра, номер карты которой мы дали в ролике, стала звонить каждые пять минут и говорить, что у нее перегревается телефон от смс из банка, я поверить не мог, - рассказал Роман Антишин. - Детям на лечение собирают, это правильно, но чтобы собиралт на дом большой семье, которая себе этого позволить, увы, не может, я не верил.
Деньги переводили явно не миллионеры - 50, 100, 200 рублей. Самая большая сумма перевода - 5000 рублей. Присылали переводы через «Вестерн Юнион» даже из Канады и США. В первый день собрали четыре миллиона! За два месяца сумма на карточке выросла почти до 10 миллионов. Потом денежная река обмелела, но деньги, хотя и понемножку, идут до сих пор - хоть пару раз в неделю, да переведет кто-то 100-200 рублей.
-Я до сих пор даже все это не до конца осознаю, все становится реальным и осязаемым только когда мы с детьми собираемся на кухне чай пить или в огороде копаемся, - говорит Роман. - Первые дни, глядя на сумму на счету, я глазам своим не верил! Я благодарен каждому человеку, который переводил деньги, не важно при этом, какую сумму, каждому, кто звонил, переживал, поддерживал. Я даже не могу словами передать, до какой степени мы счастливы.
.Фото: Мария АНДРИАНОВА
Для мальчишек обещан спортзал
Следующие два месяца Антишины всей семьей выбирали дом.
- Сперва я хотел построить дом сам, - рассказал Роман. - Но потом мы решили купить уже готовый, чтобы побыстрее переехать. Очень хотелось, чтобы дети уже получили каждый по комнате, в старой-то избе жили очень тесно. И тут увидел, что у нас в Боголюбово продается прямо идеальный для нас дом.
В двухэтажный кирпичный дом на семь комнат семья переехала в конце июля. Пока переклеивают обои и собирают мебель, даже вещи еще не все распаковали. Но все счастливые! Цокольный этаж мальчишки уже просят переоборудовать в спортивный зал, но это потом. А первым делом, еще до переезда, занялись огородом и садом.
- Яблок в этом году будет немало. Смотри, как ветки яблони наклонились от тяжести, - говорит Роман.
Дети комнаты устраивают по своему вкусу. Женя захотела спальню с голубой кроватью на втором этаже.
- Первым делом я рассадила на полках игрушки, - показывает Женя. - Каждой — свое место. Тут есть шкаф, в котором все-все вещи уместятся, и он только для меня!
Как здорово всем вместе поиграть в футболФото: Алена Андрианова
Тетя Лена
В заваленном после переезда доме явно ощущается женская рука. В прошлые мои визиты к Антишиным, несмотря на чистоту, видно было - хозяйничает тут мужчина. А сейчас что-то неуловимое в атмосфере...
- Не хотел говорит, но появилась любимая, - покраснел Роман.
С Еленой Роман познакомися в «Одноклассниках» зимой.
- Я просто поставила ему «класс» под одной из фотографий, - рассказала Елена.
Началась переписка. Елена при этом понятия не имела, что за плечами Романа трагедия, а дома - пятеро по лавкам. Но узнав, ничуть не испугалась. Наоборот, узнав про новый дом и переезд, предложила свою помощь в обустройстве. День рождения Романа 27 июля пара встречала уже вместе с детьми.
- Как тебе папина избранница? - спросила я Женю в сторонке.
- Она мне сразу понравилась! Папа рядом с ней выглядит счастливым. И это — самое главное. Мы все так думаем. Эти косички, кстати, тетя Лена мне заплела!
- А мне она сказки на ночь читает, - сказал младший Ванечка. - Про кашу из топора вчера читали!
Роман и Елена подумывают о том, чтобы начать жить вместе. У Елены есть 16-летняя дочь, сейчас решает, куда поступать будет.
- И с этим разберемся. Такие трудности преодолели, что остальное кажется мелочью, - улыбается Роман.