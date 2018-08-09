2018-08-09T12:09:19+03:00
Общество

Многодетного отца-одиночку власти оставили без квартиры, а народ собрал ему 10 миллионов на дом

На днях Роман Антишин и его пятеро детей отпраздновали новоселье
Алена Андрианова
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Семейство Антишиных на крыльце нового домаСемейство Антишиных на крыльце нового домаФото: Алена Андрианова
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«Комсомолку» Роман Антишин пригласил на новоселье первой, как и обещал год назад. В поселке Боголюбово под Владимиром стоит даже не дом, а настоящая усадьба: по фасаду на все два этажа разросся дикий виноград, вокруг - яблони, теплицы с огурцами и помидорами, даже банька есть. Перед входом гора детских босоножек и кроссовок, под верандой первого этажа— пять разноцветных детских велосипедов. Хоть рекламу «Образцовая семья» снимай. А начиналось все очень грустно.

«Что-то вы слишком разбогатели»

Три года назад у Романа Антишина умерла жена. Без мамы остались пятеро детей: Егору тогда было 12 лет, Илье 10, единственной дочери Жене восемь, а еще четырехлетний Саша и трехлетний Ваня. На Романа разом обрушились и горе от потери, и необходимость в одиночку растить пятерых детей. Егор с Ильей взяли на себя хозяйство, Женя помогала управляться с малышами. Жили очень скромно - зарплата Романа, водителя «скорой помощи», и небольшие детские пособия. Но главная проблема - жилье. Прописаны все шестеро были в крошечной «однушке» в поселке в 30 километрах от Владимира, реально жили в сельском доме бабушки - матери умершей жены. Она пустила Романа с детьми временно, пока не подойдет очередь на квартиру, которая Антишиным полагалась как бюджетникам и малоимущим. Очередь двигалась медленно, но лет через пять можно было все-таки получить свое жилье.

Красивый двухэтажный дом Фото: Алена Андрианова

Красивый двухэтажный домФото: Алена Андрианова

И тут власти Владимира выкинули классический номер из серии «правая рука не знает, что делает левая». В 2016 году опека разрешила Роману взять 100 тысяч из материнского капитала - по 20 тысяч на ребенка, чтобы собрать их в школу и в детский сад. А через год выяснилось, что из-за этих 100 тысяч Антишины стали слишком богатыми - доход превысил прожиточный минимум на семью на 10 тысяч рублей. А нет статуса малоимущего - нет права на квартиру. Антишиных сняли с очереди.

От отчаяния Роман, который никогда ни на что не жаловался, обратился в «Комсомолку», тему подхватили другие СМИ, несколько центральных каналов сняли сюжеты. История Антишиных прогремела на всю страну.

Скандал разразился такой, что власти поспешили все исправить - Антишиных вернули в очередь. Во вторую тысячу. Это значит, ждать жилья надо лет 15.

- Ждать нам все равно нечего, за это время нас, наверно, опять из очереди выкинут, если доход хоть на рубль за эти годы превысит минимум, - критически оценил тогда ситуацию Роман.

Старый дом Фото: Мария АНДРИАНОВА

Старый домФото: Мария АНДРИАНОВА

«Дайте мужику детей вырастить!»

После заметки в «КП» читатели закидали нас требованиями: «Дайте контакты Романа, хочу помочь мужику!» В редакцию приходили люди, приносили подарки, одежду и игрушки:

- Передайте Антишиным!

Сыпались гневные комментарии в адрес чиновников, которые из-за бюрократии портят жизнь семье:

- На таких, как Роман, вся Россия держится! Пусть власти что-то сделают, надо же помочь мужику детей вырастить!

Роман согласился принимать помощь, хотя и очень неохотно:

- Я не привык просить ни у людей, ни у государства.

Деньги текли тонким, но постоянным ручейком - почти каждый, прочитав историю Антишиных, старался помочь.

- То 100 рублей на телефон вдруг придет неизвестно от кого, то 500 рублей на карту, - говорит Роман.

И собственное хозяйство Фото: Алена Андрианова

И собственное хозяйствоФото: Алена Андрианова

Все изменилось, когда во Владимир приехал известный блогер Амиран Сардаров, ведущий популярного ютуб-канала «Дневник Хача». Он прочитал про Антишиных в интернете и решил посмотреть, как растут дети в такой семье. В марте 2018 года Амиран приехал в гости к Антишиным, привез подарки. Снял сюжет и предложил неравнодушным помочь семье финансово, дал реквизиты карты.

14 марта ролик вышел на Ютубе. Реакции, конечно, ждали. Но не такой.

- Когда сестра, номер карты которой мы дали в ролике, стала звонить каждые пять минут и говорить, что у нее перегревается телефон от смс из банка, я поверить не мог, - рассказал Роман Антишин. - Детям на лечение собирают, это правильно, но чтобы собиралт на дом большой семье, которая себе этого позволить, увы, не может, я не верил.

Деньги переводили явно не миллионеры - 50, 100, 200 рублей. Самая большая сумма перевода - 5000 рублей. Присылали переводы через «Вестерн Юнион» даже из Канады и США. В первый день собрали четыре миллиона! За два месяца сумма на карточке выросла почти до 10 миллионов. Потом денежная река обмелела, но деньги, хотя и понемножку, идут до сих пор - хоть пару раз в неделю, да переведет кто-то 100-200 рублей.

-Я до сих пор даже все это не до конца осознаю, все становится реальным и осязаемым только когда мы с детьми собираемся на кухне чай пить или в огороде копаемся, - говорит Роман. - Первые дни, глядя на сумму на счету, я глазам своим не верил! Я благодарен каждому человеку, который переводил деньги, не важно при этом, какую сумму, каждому, кто звонил, переживал, поддерживал. Я даже не могу словами передать, до какой степени мы счастливы.

. Фото: Мария АНДРИАНОВА

.Фото: Мария АНДРИАНОВА

Для мальчишек обещан спортзал

Следующие два месяца Антишины всей семьей выбирали дом.

- Сперва я хотел построить дом сам, - рассказал Роман. - Но потом мы решили купить уже готовый, чтобы побыстрее переехать. Очень хотелось, чтобы дети уже получили каждый по комнате, в старой-то избе жили очень тесно. И тут увидел, что у нас в Боголюбово продается прямо идеальный для нас дом.

В двухэтажный кирпичный дом на семь комнат семья переехала в конце июля. Пока переклеивают обои и собирают мебель, даже вещи еще не все распаковали. Но все счастливые! Цокольный этаж мальчишки уже просят переоборудовать в спортивный зал, но это потом. А первым делом, еще до переезда, занялись огородом и садом.

- Яблок в этом году будет немало. Смотри, как ветки яблони наклонились от тяжести, - говорит Роман.

Дети комнаты устраивают по своему вкусу. Женя захотела спальню с голубой кроватью на втором этаже.

- Первым делом я рассадила на полках игрушки, - показывает Женя. - Каждой — свое место. Тут есть шкаф, в котором все-все вещи уместятся, и он только для меня!

Как здорово всем вместе поиграть в футбол Фото: Алена Андрианова

Как здорово всем вместе поиграть в футболФото: Алена Андрианова

Тетя Лена

В заваленном после переезда доме явно ощущается женская рука. В прошлые мои визиты к Антишиным, несмотря на чистоту, видно было - хозяйничает тут мужчина. А сейчас что-то неуловимое в атмосфере...

- Не хотел говорит, но появилась любимая, - покраснел Роман.

С Еленой Роман познакомися в «Одноклассниках» зимой.

- Я просто поставила ему «класс» под одной из фотографий, - рассказала Елена.

Началась переписка. Елена при этом понятия не имела, что за плечами Романа трагедия, а дома - пятеро по лавкам. Но узнав, ничуть не испугалась. Наоборот, узнав про новый дом и переезд, предложила свою помощь в обустройстве. День рождения Романа 27 июля пара встречала уже вместе с детьми.

- Как тебе папина избранница? - спросила я Женю в сторонке.

- Она мне сразу понравилась! Папа рядом с ней выглядит счастливым. И это — самое главное. Мы все так думаем. Эти косички, кстати, тетя Лена мне заплела!

- А мне она сказки на ночь читает, - сказал младший Ванечка. - Про кашу из топора вчера читали!

Роман и Елена подумывают о том, чтобы начать жить вместе. У Елены есть 16-летняя дочь, сейчас решает, куда поступать будет.

- И с этим разберемся. Такие трудности преодолели, что остальное кажется мелочью, - улыбается Роман.

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