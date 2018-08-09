2018-08-08T18:03:55+03:00
Общество

Под Владимиром на свалку вывалили собранную старую одежду

Жители микрорайона Злобино подозревают, что выброшенные вещи и обувь собирали для благотворительности
Ирина Мальцева
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Фото "Владобладмтехнадзор"Фото "Владобладмтехнадзор"
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Натуральную свалку, но не мусора или строительных отходов, а вполне приличной одежды в лесу под Владимиром обнаружили сотрудники «Владобладмтехнадзора». По словам жителей соседней деревни, гору вещей выбросила явно не одна семья. Чтобы привести сюда столько вещей, потребовался грузовик: площадь свалки около 120 квадратных метров, а объем – двенадцать-четырнадцать кубометров. Ассортимент богатый: на свалке можно найти одежду и обувь на любой возраст и сезон. Есть все – от шуб до нарядных и летних платьев, немало и мягких игрушек.

Фото "Владобладмтехнадзор"

Фото "Владобладмтехнадзор"

- Вся одежда без этикеток, но в хорошем состоянии, откровенного рванья нет. Знаю, что местные разбирались там, что-то забирали себе. Но такое впечатление, что вещи привезли из комиссионки или сэконд-хэнда, они не перемешаны все подряд, верхняя одежда отдельно, обувь отдельно, - рассказывает дачница Ольга Жаркова, живущая неподалеку.

Еще одна версия - вещи сюда попали после того, как их кто-то собирал в благотворительных целях. В последнее время это популярный тренд. По состоянию вещей видно, что выбросили недавно. Кто это сделал – еще предстоит выяснить. Как говорят специалисты, дело это сложное, хоть и не безнадежное. Были случаи, когда по найденным на свалке среди чекам удалось найти выбросившее мусор швейное предприятие.

Впрочем, эта свалка далеко не единственная – только за этот год на территории области обнаружили около двух тысячи подобных свалок. Кстати, сами жители жаловаться на появившуюся в лесу свалку не спешили. Специалистов «Владобладмтехнадзора» это не удивляет.

- Более девяноста процентов несанкционированных свалок мы обнаруживаем сами, люди жалуются, когда проблема касается их напрямую, например, мусор появился около дачного участка. Но на свалки в лесу жалуются очень редко, - рассказывает заместитель директора КУ ВО «Владобладмтехнадзора» Леонид Козлов. - Вывезти мусор на полигон Марьинки стоит около пяти тысяч рублей, а если водитель выбросит мусор в лесу и его поймают за руку, он заплатит штраф восемьсот рублей. Но могут и не поймать. И штраф будет одинаков, что за машину, что за ведро. Например, в Московской области за аналогичные нарушения виновные выплачивают по полтора миллиона рублей, разница существенная.

Фото "Владобладмтехнадзор"

Фото "Владобладмтехнадзор"

Пока свалка остается на месте, но убрать ее предстоит «Владимирскому лесничеству». На то, чтобы ликвидировать мусор, у них есть месяц.

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