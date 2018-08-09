Кого во Владимирской области можно будет застрелить осенью?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-08T17:34:59+03:00

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С 18 августа во Владимирской области стартует сезон охоты на пернатую дичь. Пострелять можно будет в водоплавающих, болотно-луговых, боровых, степных и полевых птиц. Добывать трофеи можно будет вплоть до 15 ноября.

Болотно-луговую дичь в регионе можно начать стрелять и раньше. Но охота на дупелей, коростелей и других болотных птиц разрешена только с легавыми собаками. И то, если у них есть специальные дипломы. Если таких собак нет, то придется ждать третьей субботы августа, именно тогда стартует сезон охоты.

Для того, чтобы пойти на охоту, нужно разрешение на это, охотничий билет и разрешение на ношение огнестрельного оружия. Причем, все документы нужно носить с собой и показать инспектору госохоты. Но это если поохотиться вы решили в общедоступных охотничьих угодьях. Их области чуть больше 30. Если же пострелять надо в закрепленных угодьях, тех, которые арендовали компании или индивидуальные предприниматели, нужно дополнительное соглашение с арендатором. Всего в аренде 78 участков.

Вдоволь пострелять вряд ли получится, во Владимирской области есть лимит на количество добытых птиц. В день можно подстрелить не больше четырех уток, 5 полевых птиц, 3 вальдшнепов, 2 рябчиков. За нарушения будут и наказания. За каждую голову птички будет рассчитываться ущерб по специальной таксе. Зависит от места охоты, ее способах. Принцип на рыбалке «поймал — отпусти» здесь уже не подойдет — застреленную птичку не оживить. Так что придется подсчитывать дичь и не заходить в заповедные зоны.

Если же в птиц стрелять не хочется, то можно поохотиться на кабанов, на них сезон открылся еще 1 июня. Но это не самая хорошая идея. Кабанов в регионе очень мало, а охотиться можно только в тех угодьях, где этих копытных больше десяти. Так что даже если разрешение на отстрел кабана дадут, можно просто не найти жертву, бродить по лесу вплоть до окончания сезона (28 февраля) и ничего не настрелять.

С 1 сентября до конца года можно пойти на самцов лося и оленя, а с 15 сентября открывается охота на пушных зверей (зайцев, лис).

1 октября можно пойти добывать бобров.