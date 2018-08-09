Кандидаты в губернаторы Владимирской области отчитались о доходах

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-08T17:24:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Избирательная комиссия Владимирской области опубликовала данные о доходах и имуществе кандидатов в губернаторы Владимирской области. Сведения о зарплатах представлены за 2017 год.

Кандидат от "Коммунистической партии социальной справедливости" Иван Алтухов по сведениям избиркома оказался безработным. За последний год он ничего не заработал. Никаких доходов нет и у его единственного сына, носящего другую фамилию. В совместной собственности у кандидата квартира на 62,5 "квадрата" во Владимире.

Выдвинутый партией "Справедливая Россия" Сергей Бирюков трудится на два фронта. От своей партии и департамента социальной защиты населения города Москвы за год он получил почти 512 тысяч рублей. Его жена, носящая другую фамилию, в АО "Военторг-Москва" заработала 170 тысяч рублей. У супругов в совместной собственности квартира в Москве размером 89,5 квадратных метров. Это жилье было куплено семьей в декабре 2015 года за 18,5 миллионов рублей. На нее они получали субсидию, которую прибавили к своим накоплениям. Кроме того, жена кандидата владеет четвертью квартиры на 53,3 "квадрата" во Владимирской области. На банковских счетах Сергея Бирюкова лежит 33,8 тысячи рублей, на двух счетах его жены находится 8,6 тысяч рублей. У четы трое дочерей.

Кандидат от партии "Патриоты России" Сергей Глумов - индивидуальный предприниматель. За прошлый год он заработал 265,3 тысячи рублей. Еще он владеет половиной земельного участка в шесть соток. Кроме того, у него есть две половинные доли в квартирах на 43,9 и 62,8 "квадратов". Обе они во Владимирской области. На счету Сергея Глумова ничего нет. Сын кандидата ничего не заработал.

Светлана Орлова, выдвинутая партией "Единая Россия", за год в качестве действующего губернатора Владимирской области заработала 3,2 миллиона рублей. Супруг кандидата в качестве пенсии и процентов от вкладов получил 2,5 миллиона рублей. У него же в собственности два участка в Московской области по 2 и 1,1 тысяче квадратных метров, а также два машины "Тойота Ленд Крузер" 2006 и 2012 годов выпуска. У Светланы Орловой 6 банковских счетов, на которых лежит 4 миллиона рублей. У супруга кандидата 16 счетов и 27 миллионов рублей на них. Кроме того, у Светланы Орловой есть машиноместо в Москве на 38,2 квадратных метра.

Наконец, Владимир Сипягин, выдвинутый ЛДПР, за год заработал в Законодательном собрании Владимирской области 1,6 миллиона рублей. У него два участка по 130 и 82 тысячи квадратных метров. Квартира во Владимирской области на 89,6 "квадратов" и 17,7 тысяч рублей на счету. У кандидата три несовершеннолетние дочери.