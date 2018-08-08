2018-08-08T11:19:46+03:00
Общество

ВЗСТО: идти в ногу со временем

Предприятие производит современное и высокотехнологичное оборудование для строительной индустрии
Ирина Мальцева
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«Владимирский завод строительного оборудования» занимается разработкой и производством инновационного оборудования для теплоизоляции пенополиуретаном, гидроизоляции жидкой резиной, строительного оборудования и складской техники. На предприятии работают в тесной связке с клиентами, прислушиваясь к их пожеланиям.

- Оборудование для тепло- и гидроизоляции производят многие. Зачастую это копирование уже известных марок, в том числе и нашей ДУГА®. Мы при разработке каждой модели уделяем внимание не только функциональности, но и надежности, энергоэффективности, безопасности, эргономичности и дизайну. В оборудовании заложен собственный многолетний опыт и бесценная обратная связь от наших многочисленных заказчиков. В основе выпуска нашего оборудования лежит скрупулезная конструкторская проработка с учетом вновь возникающих технологий и материалов, используемых в нашем производстве. Это позволяет нам создать востребованное на современном рынке профессиональное оборудование для выполнения работ по нанесению бесшовной гидро- и теплоизоляции, - рассказывает директор «Владимирского завода строительного оборудования» Владислав Михайлов.

На шаг впереди

«ВЗСтО» стремится не только поддерживать высокое качество, но и постоянно внедряет новые технологии. Специалисты собственного конструкторского отдела разрабатывают как серийные, так и нестандартные модификации установок. Ежегодно внедряются новые разработки, каждая из которых выгодно отличается инновационными конструкторскими решениями, продуманной архитектурой и качественной сборкой. Несколько новых моделей, еще не выпущенных на рынок, сейчас находятся в процессе испытаний и вскоре поступят в продажу.

- Чтобы идти вперед, нам нужно постоянно изучать и анализировать огромный объем информации: научные разработки, новые технологии, материалы и комплектующие, изменения во внешнеэкономических отношениях с другими странами. Мы постоянно находимся в поиске свежих решений, стараясь соответствовать требованиям рынка и наших покупателей. У нас нет планов на год, потому что за это время все может кардинально измениться, но благодаря своей гибкости мы не только оптимизируем складские запасы оборудования, но и, идя в ногу со временем, постоянно совершенствуем его. При этом мы уделяем внимание не только крупным и индивидуальным застройщикам, но и частникам, для которых выпустили линейку бюджетного полупрофессионального оборудования. С нашей техникой людям работать удобно, - говорит Владислав Михайлов.

Надежные кадры

Держать стабильно высокое качество предприятию помогают высококвалифицированные кадры, а опытные сотрудники щедро делятся своими профессиональными знаниями с молодыми коллегами.

- За годы работы у нас сложился не только дружный, но и профессиональный коллектив, многие наши сотрудники продолжили семейную династию и выбрали профессию инженера вслед за родителями, - говорит Владислав Михайлов. - Благодаря слаженной работе специалистов конструкторского и коммерческого отдела нам удается не только модернизировать модели, но и внедрять современные технологии, и, судя по общению с нашими конкурентами, мы становимся своеобразным эталоном данного типа оборудования на российском рынке.

Высокое качество, разумная цена

Высокое качество оборудования, выпускаемого «ВЗСтО», давно оценили не только в разных регионах России - от Калининграда до Владивостока, но и за рубежом. Компания - успешный участник внешнеэкономических отношений, а ее разработки, сертифицированные по требованиям Регламента Евразийского таможенного союза, пользуются спросом не только в странах СНГ, но и по всему миру. Отменное качество строительного оборудования не раз отмечали и на профессиональных выставках. И не удивительно, ведь отдел технического контроля «ВЗСтО» проводит тщательную проверку всех комплектующих при входном контроле и обязательные испытания каждой установки перед отгрузкой покупателю. Именно поэтому клиенты компании, оценив качество и долговечность строительного оборудования, рекомендуют его коллегам.

Наш сайт: https://vzsto.ru/

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником -

Днем строителя!

Искренне желаю, чтобы новые дома, объекты социальной структуры, производственные здания строились, чтобы вы всегда ощущали поддержку единомышленников, а все изменения в законодательстве помогали развиваться.

Счастья вам, благополучия и успеха!

Директор «Владимирского завода строительного оборудования» Владислав Михайлов.

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