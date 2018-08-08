Во время Дня физкультурника разыграют гироскутер

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-07T17:48:08+03:00

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День физкультурника традиционно проходит на владимирском стадионе «Лыбедь» во вторую субботу августа, которая в этом году выпала на 11-е число. Программа праздника включает в себя соревнования и для самых маленьких жителей города, и для ветеранов спортивного движения и людей с ограниченными возможностями здоровья, и вообще для всех желающих попробовать свои силы.

Торжественное открытие, на котором зажгут чашу олимпийского огня, состоится в 13.00, после все желающие поучаствовать в спортивных эстафетах отправятся на интерактивные зоны — каждый может выбрать площадку по душе, и, причем, не одну.

- У нас мероприятия — для всей семьи! Бабушки и дедушки могут поиграть в шашки и шахматы, а дети поучаствовать в турнирах, например, попасть мячом в цель, залезть на канат, поиграть в теннис, а еще — попрыгать на батуте бесплатно. Сотрудники администрации и горсовета сыграют в футбол против ветеранов футбольного клуба «Торпедо», - рассказала начальник управления по делам молодежи Ольга Молева.

Одним из новшеств будет так называемый бампербол, в котором участники надевают на себя большие надувные шары (бамперболы) и таким образом стараются забить мяч в ворота соперника.

Музей науки и человека «Эврика» немного разбавит спортивный дух своими экспонатами. Для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на колясках, проведут биатлон: они пройдут трассу, будут стрелять из пневматики, а также посоревнуются в скорости. На соревнования заявилось более 40 участников.

Специальной подготовки потребует, пожалуй, только кроссфит - многоборье, которое включает легкую и тяжелую атлетику и гимнастику.

- Человек должен ходить хотя бы в тренажерный зал, с нуля же принимать участие не стоит. Хотя все, что будет представлено на дне физкультурника — упрощенный вариант, мы не стали брать супер-тяжелые атлетические упражнения, - рассказал тренер функциональной подготовки спортивного клуба «Росич» Борис Жарких.

Традиционно в конце спортивного праздника можно будет выиграть главный приз. В прошлом году им стал велосипед, а в этом — гироскутер. У каждого участника на руке будет специальный браслет с номером, благодаря которому можно выиграть не только гироскутер, но и другие подарки. Розыгрыш, который запланирован на 17.00, будет проходить с помощью генератора случайных чисел на глазах у всех.

КОНКРЕТНО

В программе праздника:

- велоквест,

- турнир по киберспорту,

- лекторий о здоровом питании,

- мастер-классы от профессиональных фитнес-инструкторов,

- розыгрыш бесплатных уроков в детский клуб «Атмосфера фитнес»,

- открытая тренировка по регби,

- фитнес мам и пап с детьми,

- показательные выступления спортсменов.