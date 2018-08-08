2018-08-07T17:41:38+03:00
Общество

Новый мост в Суздале провалился второй раз за лето

Кто ответит за разруху?
Валерия Рудометова
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Фото: паблик "Суздаль.ру"Фото: паблик "Суздаль.ру"Фото: ВКонтакте
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В выходные в центре города Суздаля обвалилась часть пешеходной дорожки моста через Каменку. Мост новый, не простоял и двух месяцев. Причем, это уже второй провал после продолжительных ливней. В этот раз рухнул даже столб.

В понедельник эксперты проверили провал и вынесли вердикт: обвал произошел из-за некачественной работы и нарушений проектно-сметной документации. В проекте не было водоотводов - пресловутой ливневки, от отсутствия которой страдает и Владимир. Сейчас администрация будет требовать от строителей переделать проект и устранить нарушения за свой счет.

- Пешеходную дорожку делал субподрядчик — суздальская компания ДРСУ-3. Но официальным подрядчиком является Мостостроительная компания МПФ из Нижнего Новгорода, пусть она и отдала некоторые работы субподрядчику. Конечно, устранять недочеты будет суздальская компания, - заверил мэр Суздаля Сергей Сахаров. - Мост пока не принят в эксплуатацию.

Фото: паблик "Суздаль.ру" Фото: ВКонтакте

Фото: паблик "Суздаль.ру"Фото: ВКонтакте

Пока специалисты вносят изменения в проект и перекладывают бордюр, жители города обходят провалы прямо по проезжей части. Кстати, строительство моста обошлось в 73 миллиона рублей.

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