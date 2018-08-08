Владимирские «скорые» теперь будут ездить с мигалками всегда

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-07T17:36:05+03:00

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С прошлой недели жители Владимира заметили, что автомобили с красным крестом и надписью «03» несутся по городу, постоянно включая синие проблесковые маячки. Причем используют спецсигналы медики всегда, машину без «мигалки» теперь на улице не увидишь. Неважно, есть на дороге затор, нужно ли выехать на встречку, или дороги пустые.

Жители даже испугались - неужели от жары столько экстренных случаев, что сирены «скорой» гудят то и дело?

На самом деле теперь по распоряжению департамента здравоохранения все «скорые» обязаны ездить с мигалками абсолютно всегда - и на выезд, и с пациентом в больницу.

- Я решил дать такое распоряжение для того, чтобы наши «неотложки» и «скорые» приезжали на вызов в рамках нормативного времени, - рассказал директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин. - Карета скорой помощи должна доезжать за 20 минут, неотложной — не позднее 2 часов после вызова. Для этого на все вызовы и по пути с них все автомобили должны включать проблесковые маячки.

По словам директора облздарва, сейчас в сутки в среднем поступает около 250 вызовов в обе медицинские службы, из них в 15% случаев в норматив бригада не укладывается.

При этом, как сообщили в региональном ГИБДД, они регулярно проверяют, пропускают ли водители машины скорой и неотложной помощи на дорогах.

- Последнее время на дорогах кареты экстренных служб, в первую очередь «скорой», пропускают хорошо, не важно, насколько большая пробка, - рассказал инспектор отдела пропаганды ГИБДД Владимирской области Виталий Карасов. - Хуже пропускают машины во дворах домов, также часто машины паркуют так, что скорая даже с мигалками проехать не может.

А хуже всего пропускают «скорые»… пешеходы! Они считают, что, как только ступили на «зебру», преимущество автоматически находится у них. И «скорой» не уступают. И главное, даже штрафы в этом случае в ПДД не прописаны.

КОНКРЕТНО

За непропуск машины со спецсигналами и нанесенными на нее атрибутикой экстренной службы водитель может получить штрафа в размере пятисот рублей или лишиться права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.