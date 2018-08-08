Самые дорогие кошки Владимира: Мать красных кунов, Неотразимый брутал и Полуночный разбойник

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-07T17:31:42+03:00

В международный день кошек - 8 августа - «Комсомолка» подсчитала, за сколько можно приобрести пушистого друга

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Вообще-то беспородные мурки, по нашему редакционному мнению, ничуть не хуже любых дорогущих мейн-кунов и абиссинцев. Любые коты прекрасны! Но все-таки интересно, сколько готовы отдать владимирцы за то, чтобы дома поселилось чистопородное, экзотическое мурчащее чудо.

До десяти тысяч и выше

Доступнее всего - экзотические короткошерстные кошки. Цена за штуку – пять тысяч рублей. Правда, так просто чистопородного котенка с ветпаспортом и прививками не достать – требуется заранее зарезервировать киску. Немного подороже лысенькие сфинксы - от 8 до 10 тысяч рублей, если окрас очень необычный, например, голубой - то дороже, до 20 тысяч рублей. Записываться в очередь на котенка тоже надо заранее.

Не слишком привычные для наших краев меконгские бобтейлы с родословной идут за десять тысяч, но если вы планируете разводить их, придется доплатить: это цена без права на разведение. Столько же стоят персы и корниш-рекс. Ласковых золотых котиков британской породы и русских голубых готовы отдать за восемнадцать - двадцать тысяч рублей.

Все заводчики обещают вежливых и воспитанных котят, которые не будут драть диваны и занавески.

Есть и эксклюзивные предложения. Например, четырехмесячная невская маскарадная стоит двадцать пять тысяч и не случайно: мальчик рожден от титулованных родителей. Кроме того, как уверяют хозяева, он может играть с детьми в разрушителя башни из кубиков, ездить на игрушечном КАМАЗе, спать в кроватке для кукол и даже под очень хорошее настроение ходить как король в длинной мантии, но, увы, недолго.

По цене подержанной иномарки

В тройку самых дорогих котов Владимира вошли абиссинцы, бурманцы и мейн-куны. Совсем маленькие абиссинские котята обойдутся в 25 тысяч рублей за штуку, а подросших котяток продают и за тридцать тысяч. При этом с восторгом описывают их достоинства: мощное тело, яркий окрас, темперамент, высокий интеллект и огромную любовь к людям.

Если вы готовы потратиться, обратите внимание на котят-«бурмяшек», как их представляют хозяева. Бурманские малыши соболиного окраса с родословной и прививками стоят сорок пять тысяч рублей.

Цены на мейн-кунов стартуют от 15 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести взрослую «Мать красных кунов». Подрощенного «Полуночного разбойника» из питомника, приученного к кошачьим премудростям, отдают за двадцать пять тысяч. Ну а мейн-кун от родителей чемпионов стоит сорок пять тысяч рублей. Никаких дополнительных умений и навыков у них нет: они просто красивые!

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

- Выбирая котенка, заранее побольше узнайте об этой породе. У каждой есть свои особенности. Например, абиссинцы умны, хорошо обучаемы и очень привязываются к семье. Курильские бобтейлы хорошо ладят с детьми и другими животными, но им нужно много общения, причем ежедневного, - рассказывает ветеринар Ольга Котова. – Ну и не стоит брать породистого котенка до того, как ему исполнится три месяца. Котенок, которого слишком рано оторвали от матери, может вырасти психически нестабильным и пугливым.