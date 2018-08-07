Остановку «Золотые ворота» во Владимире перенесли к «Торпедо»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-06T17:45:34+03:00

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Во Владимире остановку «Золотые ворота» убрали от драмтеатра. Теперь автобусы и троллейбусы, двигаясь в сторону центра, высаживают и забирают пассажиров возле центрального входа на стадион «Торпедо».

По новому общественный транспорт стал ходить с 4 августа. Перенос связан с тем, что на Театральной площади полным ходом идут работы по строительству фонтана. По площади просто так не пройти — везде висят ограничительные ленты, стоит строительная техника. И автобусам просто негде высаживать пассажиров. С другой стороны улицы остановка осталась на прежнем месте — там никаких работ не идет.

Но вот беда — остановку перенесли, а знаков никаких не поставили. На площади перед стадионом ничего не говорит о том, что здесь можно сесть на транспорт, ни разметки, ни временных знаков. Никакого плаката не висит и у Театральной площади. Люди по привычке идут к драмтеатру и безуспешно ждут автобуса среди куч щебенки.

- А где остановка то? - то и дело восклицают пассажиры.

Знающие объясняют, куда нужно пройти, чтобы сесть в автобус. Других опознавательных знаков, кроме прохожих, на улице нет. Как рассказали в мэрии города, объявления о переносе были, но их было мало и, видимо, их сорвали.

- В ближайшее время и в автобусах, и на месте работ появятся объявления, что остановка перенесена. Будет указано, что теперь транспорт останавливается у центрального входа на стадион, а пассажирам принесены извинения за временные неудобства, - сообщил официальный представитель мэрии Владимира Александр Карпилович.

Изменения коснулись только места — графики и маршруты автобусов и троллейбусов остались прежними. Как только благоустройство площади закончится, остановку вернут на прежнее место.