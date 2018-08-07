С куполов Успенского собора облетает позолота

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-06T17:44:04+03:00

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Золотые купола всемирно известного памятника ЮНЕСКО уже не золотые. После каждого ливня все заметнее становится медная кровля Успенского собора, с которой сходит покрытие. Сусальное золото повреждено на трех куполах — юго-восточном, юго-западном и центральном, где уже появилась зеленая ржавчина. С пиком колокольни такая же проблема: внизу чернота, которую отчетливо видно со стороны реки Клязьмы.

Реставратор Александр Скворцов, академик, заслуженный деятель искусств России, давно говорил, что позолоту пора снимать и готовить купола к обновлению, ведь если вовремя не взяться за работу — слезет все «золото» и купола могут быть повреждены.

- Центральный купол, например, мы золотили в 1976 году. А срок этой позолоте — 30 лет, и то — от силы. Я сам писал программу по обновлению Успенского собора, но, видимо, ее просто положили под сукно. А там очень много работ, и не только позолота... Но на эту программу нужны средства. И работами должны заниматься, в первую очередь, Владимиро-Суздальский музей заповедник и Владимирская епархия, поскольку объект находится в ведении этих двух организаций, - считает реставратор Александр Скворцов. - Сами купола — медные, и если медь обнажена, она будет ржаветь. И эти потоки зелени будут разъедать остальные участки, что повлечет к неблагоприятному состоянию собора в целом. Срочный ремонт нужен был вчера и позавчера! Сейчас же работы нужно включать в план Министерства культуры как объекты федерального значения и как объекты ЮНЕСКО. Ведь, прежде чем начать покрывать купола, нужна специальная подготовка под позолоту: дополнительные слои, грунтовка... Все реставрационные работы мы начинаем с мая и до осени. А сейчас поздно, срок ушел!

Мы обратились во Владимиро-Суздальский музей-заповедник и в епархию с вопросом: будут ли они заниматься восстановлением покрытия куполов Успенского собора? В обеих структурах нам пообещали разобраться в проблеме и дать ответ в ближайшее время. Так что мы вернемся к теме.