2018-08-06T17:35:12+03:00
Общество

Блудного попугая Кешу вернули домой владимирцы

Улетевшую птичку искали два дня
Ирина Мальцева
Поделиться:
Кеша вернулся домойКеша вернулся домойФото: из архива героя публикации
Изменить размер текста:

Птенец волнистого попугайчика пропал 2 августа, выбравшись из опрокинутой ветром клетки.

- У нас частный дом с открытой верандой, родители выносили клетку на веранду днём пока тепло, а на ночь заносили домой. Но в четверг, когда я была на работе, клетка упала, видимо ее опрокинул ветер, и попугай улетел. Некоторое время папа у меня еще слышал, что он где то чирикает, но поймать его не удалось, - рассказывает хозяйка попугая Мария Вдовина.

За судьбу птички переживали всей семьей, но найти его оказалось нереально. Взрослые думали, что попугайчик просто погибнет, а сынишка Марии постоянно спрашивал, где птичка.

- Сыну скоро три года восемь месяцев, он обожает животных, и попугай, которого нам подарили чуть больше недели назад, сразу стал его любимцем. Мы назвали питомца Кешей, но он звал его «чик-чирик». Жалко попугая было очень, он же совсем маленький! – признается девушка.

Когда Кеша не вернулся через сутки, хозяева уже потеряли надежду - в нашем климате домашний попугайчик на воле долго не проживет. А найти крошечную птичку в большом городе...

Вернуть попугайчика домой помог случай – горожане заметили необычную для наших краев птичку на улице Солнечной и сумели поймать. Про попугайчика рассказали в соцсетях. Узнать питомца помогли характерные желтоватые пятна на хвосте и правом крыле, похожие на пятна от клея. Причем повезло дважды: приютившая птенца семья уезжала на следующий день, и уже готова была отдать птичку «в добрые руки», но тут Мария увидела сообщение.

. Фото: из архива героя публикации

.Фото: из архива героя публикации

Спустя два дня приключений, Кеша вернулся домой к любящим хозяевам.

- Конечно, он получил серьезный стресс и периодически его потряхивает, но, надеюсь, что все наладится! Ребенок рад, конечно, и мы все тоже. Это настоящее чудо, что он вернулся домой! – говорит Мария Вдовина.

Кстати, домашние попугаи улетают довольно часто – каждый год несколько десятков случаев. Вернуть удается единицы. Большинство птичек просто погибают на улицах. Как быть, если попугай все же улетел?

- Распахните все окна и форточки, положите на подоконнике любимое лакомства птички. Выйдете на балкон с клеткой, лейте воду в поилку – эти звуки могут привлечь внимание попугая. Если заметили, где он сидит – можно повторить все манипуляции рядом с деревом. Но ни в коем случае не надо делать резких движений и суетиться. Можно попробовать оставить клетку на ночь возле дерева – есть шанс, что попугай вернется уда на ночевку. Но нужно успеть закрыть клетку до рассвета, иначе птица может снова улететь, - советует ветеринар Ольга Котова. – И, конечно, не забывайте про объявления. Иногда птицы залетают на похожие балконы, это поможет их найти.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Генпрокуратура требует забрать имущество бывшего заместителя губернатора Владимирской области в доход государства
Александровца осудят за игровые автоматы и взятку полицейскому
Более трети владимирцев хотят сменить квартиру в мегаполисе на жилье на природе
За выходные во Владимирской области утонуло два человека
«Медиа Альянс» и «Ростелеком» представят российским зрителям лучшие фильмы и сериалы Star Media
Фрунзенский районный суд Владимира начнет рассматривать дело бывшего директора "Автоприбора"
Владимирцам предлагают присоединиться к акции «дети вместо цветов»
Прожиточный минимум во Владимирской области вырос на почти на 500 рублей
В Юрьев-Польском пенсионер порезал соседа, воровавшего дрова
Директор муромской турфирмы "нагрела" клиентов на миллион рублей
Житель Владимира зарезал двух обидчиков у кафе
На месте гибели Гагарина поставят легендарный истребитель