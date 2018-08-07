Блудного попугая Кешу вернули домой владимирцы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-06T17:35:12+03:00

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Птенец волнистого попугайчика пропал 2 августа, выбравшись из опрокинутой ветром клетки.

- У нас частный дом с открытой верандой, родители выносили клетку на веранду днём пока тепло, а на ночь заносили домой. Но в четверг, когда я была на работе, клетка упала, видимо ее опрокинул ветер, и попугай улетел. Некоторое время папа у меня еще слышал, что он где то чирикает, но поймать его не удалось, - рассказывает хозяйка попугая Мария Вдовина.

За судьбу птички переживали всей семьей, но найти его оказалось нереально. Взрослые думали, что попугайчик просто погибнет, а сынишка Марии постоянно спрашивал, где птичка.

- Сыну скоро три года восемь месяцев, он обожает животных, и попугай, которого нам подарили чуть больше недели назад, сразу стал его любимцем. Мы назвали питомца Кешей, но он звал его «чик-чирик». Жалко попугая было очень, он же совсем маленький! – признается девушка.

Когда Кеша не вернулся через сутки, хозяева уже потеряли надежду - в нашем климате домашний попугайчик на воле долго не проживет. А найти крошечную птичку в большом городе...

Вернуть попугайчика домой помог случай – горожане заметили необычную для наших краев птичку на улице Солнечной и сумели поймать. Про попугайчика рассказали в соцсетях. Узнать питомца помогли характерные желтоватые пятна на хвосте и правом крыле, похожие на пятна от клея. Причем повезло дважды: приютившая птенца семья уезжала на следующий день, и уже готова была отдать птичку «в добрые руки», но тут Мария увидела сообщение.

Спустя два дня приключений, Кеша вернулся домой к любящим хозяевам.

- Конечно, он получил серьезный стресс и периодически его потряхивает, но, надеюсь, что все наладится! Ребенок рад, конечно, и мы все тоже. Это настоящее чудо, что он вернулся домой! – говорит Мария Вдовина.

Кстати, домашние попугаи улетают довольно часто – каждый год несколько десятков случаев. Вернуть удается единицы. Большинство птичек просто погибают на улицах. Как быть, если попугай все же улетел?

- Распахните все окна и форточки, положите на подоконнике любимое лакомства птички. Выйдете на балкон с клеткой, лейте воду в поилку – эти звуки могут привлечь внимание попугая. Если заметили, где он сидит – можно повторить все манипуляции рядом с деревом. Но ни в коем случае не надо делать резких движений и суетиться. Можно попробовать оставить клетку на ночь возле дерева – есть шанс, что попугай вернется уда на ночевку. Но нужно успеть закрыть клетку до рассвета, иначе птица может снова улететь, - советует ветеринар Ольга Котова. – И, конечно, не забывайте про объявления. Иногда птицы залетают на похожие балконы, это поможет их найти.