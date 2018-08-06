Во Владимирской области пятеро кандидатов борются за должность губернатора, 446 — за депутатское кресло

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-06T14:57:46+03:00

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До предстоящих выборов осталось чуть больше месяца. Для кандидатов на пост губернатора и депутатские кресла в областной парламент наступают самые горячие деньки — период агитации, так как регистрация закончилось. Уже точно ясно, из кого смогут выбирать жители Владимирской области.

Пятеро на одно кресло

3 августа облизбирком окончательно определил список тех, кто будет бороться за губернаторское кресло. Изначально кандидатов было восемь, но до выборов допустили лишь пятерых. Это нынешний губернатор Светлана Орлова («Единая Россия»), Владимир Сипягин (ЛДПР), Сергей Бирюков («Справедливая Россия»), Иван Алтухов («Коммунистическая партия социальной справедливости») и Сергей Глумов («Патриоты России»).

Еще двое кандидатов (Олег Павлецов и Александр Леонтьев) написали заявления о добровольном отказе от участия в выборах, а представитель КПРФ Максим Шевченко не преодолел муниципальный фильтр. У него не хватает подписей от депутатов по всем направлениям: по общему количеству (только 120 подписей вместо 128), по их количеству от депутатов городского или районного уровней (34 вместо 35) и по количеству представленных муниципалитетов (13 муниципалитетов вместо 16).

- Сам Максим Шевченко сказал, что претензий не имеет, так как мы соблюли все формальности, - сказал председатель облизбиркома Вадим Минаев.

Кстати, Вадим Минаев в ходе общения коснулся темы муниципального фильтра. Он намекнул на то, что партиям надо быть активнее на муниципальных выборах, тогда и муниципальный фильтр пройти будет легче. Сейчас же на выборах самого низшего уровня регистрируются по максимуму лишь парламентские партии. В сентябре, например, лишь «Единая Россия» и ЛДПР выдвинули на такие выборы больше 30 кандидатов, КПРФ набрала лишь 15 кандидатов, а «Справедливая Россия» - вовсе 8 человек. Стоит ли ждать после этого других результатов?

Слабая агитация — низкая явка

Регистрация кандидатов в Законодательное собрание тоже закончена и по партийным спискам (по ним выберут 19 депутатов), и по одномандатным округам (еще 19 депутатов).

По партийным спискам зарегистрировали 7 партий из 10, которые хотели пойти на выборы. От них 362 человека будут бороться за 19 мандатов. Длиннее всех списки у «Единой России» и ЛДПР, короче — у «Коммунистической партии социальной справедливости».

Что касается одномандатников, то за вторую половину мест в ЗС побороться могут 74 кандидата. Все они партийные. Один-единственный самовыдвиженец не сумел пройти процедуру регистрации.

Теперь после регистрации все кандидаты могут начать период активной агитации. Правда, пока все партии, да и самовыдвиженцы не особо горят желанием заявлять о себе на баннерах, в СМИ или еще где-то. Низкую активность кандиадтов отметили даже в облизбиркоме.

- Перед началом предвыборной кампании меня спрашивал один из кандидатов, что облизбирком планирует сделать для повышения явки, - сказал Вадим Минаев. - Я тогда спросил его, а он что хочет сделать для этого. Этот вопрос я задаю и сейчас. Потому что сложно ждать высокой активности от избирателей, если ему постоянно не напоминать о важности выборов.

КОНКРЕТНО

Из кого выбирают депутатов ЗС

Всего 38 мест:

19 — партийные списки 19 — одномандатники

Партийные списки:

«КПСС» - 32 человека в списке.

«Единая Россия» - 60.

ЛДПР – 60.

«КПРФ» - 57.

«Справедливая Россия» - 57.

«Яблоко» - 45.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 51.

Всего - 362 кандидата.

Одномандатники:

«Единая Россия» - 19.

- «КПРФ» - 18.

- «Партия Прогресса» - 1.

- «Яблоко» - 1.

- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 1.

- ЛДПР — 19.

- «Справедливая Россия» – 14.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Одного из кандидатов в губернаторы могут снять с выборов даже после регистрации. Речь идет об Иване Алтухове («Коммунистическая партия социальной справедливости»). Член облизбиркома с правом решающего голоса от КПРФ Михаил Вязгин 3 августа заявил, что того нельзя регистрировать, так как он состоит сразу в двух партиях (помимо КПСС еще и в партии «Возрождение России»).

- Мы отправили запрос в данную партию, - сказал председатель облизбиркома Вадим Минаев. - Если факт подтвердится, то его отстранят от выборов.