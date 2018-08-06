Кандидаты в губернаторы Владимирской области определились с сенаторскими тройками

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-06T12:20:26+03:00

Среди них нет действующих представителей области в СовФеде

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9 сентября пройдут выборы губернатора Владимирской области. Кто станет новым главой региона, решат избиратели. Но уже точно можно сказать, что один из сенаторов Совета Федерации от Владимирской области будет новый. Все зарегистрированные кандидаты на кресло губернатора назвали своих кандидатов в сенаторы, среди которых нет действующих представителей Владимирской области в Совете Федерации.

Сенаторов от Владимирской области должно быть двое. Одного предлагает губернатор области, еще одного после выборов предложит Законодательное Собрание. Действующих сенаторов от региона назначили 24 и 25 сентября 2013 года.

Светлана Орлова предлагает на должность сенатора прикомандированного от ФСБ руководителя аппарата СовФеда Сергея Мартынова, а также директора владимирского филиала РАНХиГС и вице-спикера ЗакСобрания Вячеслава Картухина и директора владимирского филиала Финансовой академии при президенте РФ, главу региональной Общественной палаты Наталью Юдину.

Сергей Бирюков предложил в качестве сенаторов доцента ВлГУ, кандидата юридических наук Николая Амелина, предпринимателя Олега Артемова, и главу администрации города Лакинска Андрея Маринина.

От Сергея Глумова кандидатами идут два пенсионера и временно неработающий. Это координатор проекта ОНФ Игорь Шубников, пенсионер Владимир Григорян и безработный Сергей Кравченко.

Владимир Сипягин предложил стать сенатором помощнику депутата Госдумы Сергею Корнишову, журналисту Ивану Люткову, и начальнику подразделения ООО "Евразийская стрелочная компания" Александру Пронюшкину.

Наконец, Иван Алтухов предлагает в качестве кандидатов в сенаторы главврача "Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" Романа Филатова, председателя регионального отделения "Всероссийского общества глухих" Светлану Ефимову и главбуха владимирского филиала профсоюза "Торговое Единство" Юлию Скворцову.