Ковровский мотодром реконструировали к чемпионату Европы по мотоболу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-06T10:05:39+03:00

В нем теперь есть площадки не только для занятий по этому виду спорта, но и площадка для картинга и грунтовая трасса для мотоциклов

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В Коврове 6 августа стартовал Чемпионат Европы по мотоболу. Ковров за свою историю успел прославиться своими мотоциклетными традициями и победами местных спортсменов на соревнованиях федерального и международного уровня. Например, главный тренер команды "Ковровец" Александр Царев – 15-кратный чемпион Европы и капитан сборных СССР и России. В "столицу мотобола" посоревноваться приедут сборные семи стран - Украины, Литвы, Франции, Германии, Нидерландов, Белоруссии и России.

Ради чемпионата Европы ковровский «Мотодром» реконструировали. До недавнего времени он были в удручающем состоянии. Например, трибуны, если их можно было так назвать, напоминали кадр из фильма ужасов. Сидеть на них было опасно, да и нельзя — официально трибуны являлись недостроем. Их начали возводить еще до перестройки. Успели возвести стоящие с нескольких метрах друг от друга бетонные «лестницы», которые должны были служить основой будущих мест для сидения. Но проект реализовать не удалось — после распада Советского Союза стройка оказалась замороженной на четверть века.

Эту трибуну-долгострой к началу международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», что прошел в Дроброграде недалеко от Коврова, пришлось закрывать специальным огромным баннером стоимостью 3 миллиона рублей, чтобы их ненароком не увидели высокие гости.

Теперь мотодром и трибуны соответствуют европейским требованиям. Смотреть на спортивные состязания можно с двух сторон. Та сторона, что выходит на центральную дорогу и въезд в город, оснащена 1800 сидениями. Напротив, находятся площадки для мотобола и картинга с электронным табло. Сторона напротив, что выходит на лесополосу, представляет из себя стоячие места для просмотра гонок на мотоциклах по грунтовой трассе.

Для маломобильных групп граждан предусмотрели пандус и даже электронный подъемник. На мотодроме есть зона, где можно будет перекусить, точка для продажи сувениров, на территории установили 50 биотуалетов. Сами трибуны снабдили видеокамерами, чтобы избежать ЧП и порчи имущества.

На самом мотодроме предусмотрены места, где спортсмены могут привести в порядок мотоцикл, устранить мелкие повреждения, также в спорткомплексе есть удобные помещения для судейской коллегии. Что важно, на Мотодроме работает бесплатный Wi-Fi.

В общей сумме новые трибуны с дополнительными местами всего на трибунах можно разместить почти 4000 зрителей.