Владимирский избирком не допустил до выборов еще одного кандидата в губернаторы

3 Авг. 18:00 2018-08-04T09:50:04+03:00

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3 августа Владимирский облизбирком официально снял с губернаторских выборов кандидата от КПРФ Максима Шевченко. Известный московский общественник, политик, журналист и предприниматель не смог набрать нужного количество подписей муниципальных депутатов. Проще говоря, не прошел муниципальный фильтр.

Строго говоря, Максим Шевченко сдал в избирком нужное количество подписей, даже больше. Но часть из них оказались дублями. Дело в том, что действительной избиркомом считается только первая подпись, отданная за кандидата. А у Шевченко 13 из 133 подписей оказались двойными. Чтобы пройти регистрацию, кандидату нужно сдать 128 подписей. У Шевченко их 120.

Но это еще не все, есть и другие условия. Так, например, необходимо набрать не менее 35 подписей от депутатов городских советов. Максиму Шевченко засчитали на одну меньше. А еще нужно набрать подписи минимум из 16 районов и городских округов области (это 3/4 от их общего числа). Максиму Шевченко засчитали подписи из 13 районов и городских округов.

Тем не менее, известный московский журналист не покидает Владимирскую область. Он остается кандидатом № 1 в общем списке КПРФ в Законодательное собрание региона. То есть, практически со стопроцентной уверенностью можно сказать, что Шевченко получит мандат депутата ЗС. Решится ли известный политик и общественник остаться на владимирской земле в этой роли, покажет время. А пока, предвыборная гонка вступает в решающую стадию.