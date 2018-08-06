Мыло, бумага и даже полотенца: что должно быть в санузлах владимирских школ

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-04T09:50:04+03:00

Накануне учебного года «Комсомолка» выяснила, законно отсутствие дверей и даже кабинок в школьных туалетах Владимира

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Эта часть школьной жизни обычно мало обсуждается. Туалеты - тема деликатная, и комиссии по приемке школ туда если и заходят, то в публичные отчеты не включают. А предмет (или место?) важное, бывают случаи, когда из-за жуткого состояния туалета дети вообще отказываются идти в школу.

Пока что во владимирских учебных заведениях идут ремонтные работы. В том числе, надеемся, ремонтируют и туалеты. Потому что поле деятельности широченное.

- У нас в школе №40 старые, не всегда работающие унитазы. Состояние полной антисанитарии, грязь, забитые сливы, отсутствие туалетной бумаги, валяющиеся обрывки тетрадных листов. Отбитая плитка на полу и на стенах. В мужском туалете курят старшеклассники. У девочек примерно то же самое, только еще зеркало висит. Вряд ли там что-то поменялось со времени моего давнего визита туда, так как сын рассказывает именно эти ужасы. Причем это туалет на первом этаже, где в основном учатся начальные классы, - пояснила маять шестиклассника Светлана Тюлютина.

Так было до недавнего времени. Новый учебный год школа №40 встретит новенькими унитазами. Деньги добровольно дали родители. Но не все. Есть папы и мамы, не готовые платить за ремонт в туалетных комнатах.

- Мои дети стараются туда не ходить. Ругаю, говорю, что терпеть нельзя, но ходят они туда уж только если совсем припрет. Бумаги нет, полотенец нет, да, мне кажется, у всех так, лучше найти и назвать у кого не так, - рассказала нам мать троих детей, жительница города Мария Каретникова.

Отсутствие бумаги и полотенец - полбеды. В некоторых школьных туалетах нет дверей в кабинках, а задвижек на этих дверях вообще нет нигде.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора пояснили, что существуют строгие правила для школ. Как отметила пресс-секретарь ведомства Марина Колтунова, в школьном туалете должны быть:

раковины с кранами, из которых течет вода;

на кабинках должны быть установлены двери;

внутри обязателен рулон туалетной бумаги.

Если у вас в школе не так - жалуйтесь в Роспотребнадзор. Может дойти и до суда. В 2016 году во Владимире был прецедент, связанный с санитарной комнатой. Октябрьский районный суд обязал по требованию регионального управления Роспотребнадзора обязал в школе №2 установить в туалетах кабинки.

КОНКРЕТНО

- В туалетах должны убирать каждый день с дезинфицирующими средствами. Делать это должны уборщицы, а не дежурящие дети.

- Туалеты в школах должны быть на каждом этаже – и для мальчиков, и для девочек. Один унитаз на 20 девочек, один унитаз, один писсуар на 30 мальчиков.

- Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Вход у туалет не может располагаться напротив учебных кабинетов.

- В кабинках должны быть установлены педальные ведра и держатели для туалетной бумаги (вместе с бумагой!). Рядом с умывальником - электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца (вместе с полотенцем!).