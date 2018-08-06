2018-08-04T09:50:04+03:00
Общество

Мыло, бумага и даже полотенца: что должно быть в санузлах владимирских школ

Накануне учебного года «Комсомолка» выяснила, законно отсутствие дверей и даже кабинок в школьных туалетах Владимира
Ирина Начарова
Поделиться:
..Фото: Валерия Рудометова
Изменить размер текста:

Эта часть школьной жизни обычно мало обсуждается. Туалеты - тема деликатная, и комиссии по приемке школ туда если и заходят, то в публичные отчеты не включают. А предмет (или место?) важное, бывают случаи, когда из-за жуткого состояния туалета дети вообще отказываются идти в школу.

Пока что во владимирских учебных заведениях идут ремонтные работы. В том числе, надеемся, ремонтируют и туалеты. Потому что поле деятельности широченное.

- У нас в школе №40 старые, не всегда работающие унитазы. Состояние полной антисанитарии, грязь, забитые сливы, отсутствие туалетной бумаги, валяющиеся обрывки тетрадных листов. Отбитая плитка на полу и на стенах. В мужском туалете курят старшеклассники. У девочек примерно то же самое, только еще зеркало висит. Вряд ли там что-то поменялось со времени моего давнего визита туда, так как сын рассказывает именно эти ужасы. Причем это туалет на первом этаже, где в основном учатся начальные классы, - пояснила маять шестиклассника Светлана Тюлютина.

Так было до недавнего времени. Новый учебный год школа №40 встретит новенькими унитазами. Деньги добровольно дали родители. Но не все. Есть папы и мамы, не готовые платить за ремонт в туалетных комнатах.

- Мои дети стараются туда не ходить. Ругаю, говорю, что терпеть нельзя, но ходят они туда уж только если совсем припрет. Бумаги нет, полотенец нет, да, мне кажется, у всех так, лучше найти и назвать у кого не так, - рассказала нам мать троих детей, жительница города Мария Каретникова.

Отсутствие бумаги и полотенец - полбеды. В некоторых школьных туалетах нет дверей в кабинках, а задвижек на этих дверях вообще нет нигде.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора пояснили, что существуют строгие правила для школ. Как отметила пресс-секретарь ведомства Марина Колтунова, в школьном туалете должны быть:

раковины с кранами, из которых течет вода;

на кабинках должны быть установлены двери;

внутри обязателен рулон туалетной бумаги.

Если у вас в школе не так - жалуйтесь в Роспотребнадзор. Может дойти и до суда. В 2016 году во Владимире был прецедент, связанный с санитарной комнатой. Октябрьский районный суд обязал по требованию регионального управления Роспотребнадзора обязал в школе №2 установить в туалетах кабинки.

КОНКРЕТНО

- В туалетах должны убирать каждый день с дезинфицирующими средствами. Делать это должны уборщицы, а не дежурящие дети.

- Туалеты в школах должны быть на каждом этаже – и для мальчиков, и для девочек. Один унитаз на 20 девочек, один унитаз, один писсуар на 30 мальчиков.

- Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Вход у туалет не может располагаться напротив учебных кабинетов.

- В кабинках должны быть установлены педальные ведра и держатели для туалетной бумаги (вместе с бумагой!). Рядом с умывальником - электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца (вместе с полотенцем!).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лодка Рафаэля на берегу скелетов
Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путешествие началось там, где Кама впадает в Волгу
Новости 24