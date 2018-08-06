Потому что на 10 тысяч владимирцев по статистике 9 чиновников

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-04T09:50:04+03:00

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Федеральный журнал «Метод», в котором рассказывается о государственном и муниципальном управлении, опубликовал в последнем номере статистику по количеству чиновников в регионах. А также сравнил, на сколько уменьшилось число госслужащих за последние 10 лет. При этом они использовали официальные данные Росстата от 2008 и 2016 годов.

В итоге, аналитики журнала дали две таблицы: рейтинг регионов, где больше всего сократили чиновников, и расчет количества чиновников на 10000 человек.

Во Владимирской области число чиновников за восемь лет уменьшилось почти на тысячу. Точнее, на 928 человек. При этом в процентном соотношении наш регион пятый в стране по сокращению чиновничьего аппарата. Больше нас убрали чиновников лишь в Тульской, Московской, Саратовской областях и республике Коми.

А вот в соотношении чиновников и простого населения нам еще есть, куда стремиться. Тут мы лишь семнадцатые. У нас на 10 тысяч человек приходилось 9,16 «условного чиновника». Для сравнения у лучшего региона — Тульской области — на те же 10 тысяч было всего 5 госслужащих. Но, кстати, если сравнивать со среднероссийскими показателями, то мы выглядим заметно лучше. В России почти 11,5 чиновников на 10 тысяч граждан.

- Количество чиновников сократилось и в мэрии, - рассказал Александр Карпилович, официальный представитель администрации города. - Но многое объясняется тем, что вся страна, в том числе и мы, переходит на электронный документооборот. Всеобщая информатизация приводит к тому, что некоторые работы просто не востребованы. Поэтому и уменьшилось количество чиновников. Конечно, многие могут сказать, что нас по-прежнему много, и мы непонятно, чем занимаемся. Однако те люди, которые хотя бы чуть-чуть осведомлены о нашей работе, знают, что порой нам приходится работать без выходных.