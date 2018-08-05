2018-08-04T09:50:04+03:00
Общество

Куда пропадают владимирцы: 80-летний грибник исчез на три дня, а подросток ночевал в охотничьей избушке

Во Владимирской области чуть не каждый день пропадают люди. К счастью, большинство находят
Антон Ноздрин
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Летом лес Владимирской области полон соблазнов. Тут и ягоды на полянках, и грибы растут. И каждое лето люди, снарядившись лукошками и корзинками, отправляются на добычу. Но лес коварен, заблудиться и потеряться можно даже если территория хорошо знакома и человек приходил сюда не один раз.

Три дня по бурелому и ночевка на охотничьей вышке

За последнюю в полицию восемь раз сообщали о потерявшихся в лесу — за грибами-ягодами ушло 11 человек и пропали. Всех их нашли, по информации полиции на это уходит от пары часов до полутора суток. Но бывают поиски и подлиннее. Так произошло с 80-летним жителем Кольчугино. Дедушка приехал 25 июля за грибами-ягодами в лес рядом с деревней Старая Толба и потерялся. Как рассказали местные жители, приезжал он сюда частенько, но в этот раз заблудился. Искали его целых три дня. Полиция, лесник, добровольцы прочесывали лес. А территория там непростая — буреломы, болота, бобровые запруды. И к концу третьего дня дедушка вышел к спасателям сам. Живой, здоровый, только голодный и уставший. Ну и местные говорят, что в лесу есть и вода, и ягоды — при желании выжить и продержаться три дня можно.

Ищут пропавших не только полицейские и спасатели, но и добровольцы. Например, 24 июля в поисковый отряд добровольцев пришло сразу пять заявок на поиски людей. Четверых нашли в течение дня, их удалось вывести из леса по телефону и на сирену. А вот 14-летнего мальчика из деревни Конново Собинского района искать пришлось и ночью. Подключились и местные жители, и добровольцы, и полиция с лесниками. Через 7 часов поисков мальчика нашли, живого и здорового. Как выяснилось, парень заблудился в лесу и наткнулся на охотничью вышку. Там и решил отдохнуть и переночевать. Там же его и нашли спасатели.

Блуждают и стар и млад

Теряются в лесу разные, и взрослые грибники-ягодники, которым лет 30-40, и бабушки-дедушки 80 лет, и подростки, решившие пойти в лес за добычей. Точное число потерявшихся понять невозможно — кто-то самостоятельно смог найти путь домой, других родственники решили искать своими силами, без обращений в полицию. Многие обращаются и в поисковый отряд добровольцев. По их данным, с 21 июля по 1 августа таких заявок на поиски было 10. Например, в Камешковском районе за грибами ушла 88-летняя бабушка с 8-летний внуком. Были даже целые группы — в Суздальском районе ушли в лес и заблудились сразу трое. Всех их нашли.

Чтобы не пополнить число заблудившихся, к походу нужно хорошенько подготовиться. С собой нужно взять запас воды и еды, нож, спички, фонарик, карту, компас, навигатор и свисток. Лучше для таких лесных путешествий приобрести обычный кнопочный телефон, который долго держит заряд батареи и взять запасной аккумулятор. Одеться следует поярче, а в карман положить записку со своими именем и фамилией и адресом. Мало ли, что может случится и в каком состоянии вас найдут.

Перед походом нужно рассказать родственникам или соседям, куда вы отправляетесь и когда собираетесь вернуться. А еще лучше установить время, когда будете созваниваться с родными. Контрольный звонок со словами «Все хорошо, жив-здоров, нахожусь на полянке» успокоит родных и даст понять, что с грибником все в порядке.

ВАЖНО!

Если ваш родственник потерялся - обращайтесь в полицию сразу! Никаких правил «трех суток», которые надо выждать, чтобы полиция приняла заявление, не существует. Тем более надо спешить, когда речь идет о ребенке.

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