Самая страшная детская площадка Владимира

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-04T09:50:04+03:00

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Детская площадка на проспекте Строителей, 15 могла бы стать прекрасным местом для прогулок и отдыха, но пока территория представляет реальную угрозу жизни и здоровью детей. Мы, может, погорячились, назвав ее САМОЙ страшной детской площадкой Владимира, но в первую тройку она, безусловно, входит. Жители дома не раз обращались в управляющую компанию, но перед их домом по-прежнему стоят рассохшиеся скамейки, ржавые качели времен СССР, которые скрипят и шатаются, а по бокам у них торчат железные углы, тут же домик с облупившейся краской, а в песочнице и слой серого песка, в котором отметились все окрестные кошки.

Родители возмущаются: где гулять с детьми, если на придомовой площадке ребенок может не просто упасть, разбив коленки, но и получить серьезную травму? Сейчас приходится обходить ее стороной.

- Да площадку даже забором не перегородили! А тут вечерами машины гоняют по нашей дороге, потому что пробки в районе пединститута. Вот они и объезжают через дворы. Я часто сижу на площадке, но табуретку беру из дома, - говорил житель Михаил Сааков. - У меня три внука, как тут не переживать! Пусть придет аварийная служба и проверит качели, в каком они состоянии. На них сесть даже опасно!

Когда жители дома обращались в управляющую компанию - МУП «ГУК», там ответили, что средств нет — они потрачены на ремонт крыши и на замену труб в подвале.

- Но старые трубы так и остались! В начале лета, приезжала женщина, осматривала площадку. И сказала: «Площадка в отличном состоянии, только покрасить надо!» На этом все закончилось. Конечно, никто красить не стал. У нас на каждом этаже коляски стоят, а с детьми погулять негде, - рассказала жительница дома Надежда Хмелева. - За техобслуживание платим, а ничего не делается. Помню, в этот же дом маленькой приходила к бабушкам, а сейчас живем тут с мужем и ребенком. За это время ничего не изменилось: те же качели — поломанные и скрипучие, старые ящички в подъездах…

Жители просят, чтобы вместо четырех опасных качелей поставили хотя бы одни, но новые. Обязательно нужен заборчик, чтобы отгородить детскую зону от машин. Также мечтают о горке и чистом песке. Ну, а пока — только табличка на дереве с номерами телефонов экстренных служб и правилами эксплуатации, которые гласят: «Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности».

А рядом с этим домом стоит новостройка с огороженной территорией. Там яркие качели, домики и лавочки. Там на содержание двора в нормальном состоянии, денег хватает.

Директор управляющей компании МУП г. Владимира «ГУК» Михаил Поваров знает о проблеме детской площадки, но утверждает, что ограждение не предусмотрено «минимальным перечнем работ», оно входит в дополнительный перечень. А тариф предусматривает выполнение только минимального.

- Поэтому, чтобы установить ограждение, жителям необходимо провести общее собрание и найти средства. В настоящий момент нет средств на эти работы. Аналогичная ситуация и с качелями. В следующем году мы подготовим комплект документов для включения в программу «Комфортная городская среда», но и для нее нужно найти деньги. Они не такие большие: лучшие заплатить всего 5%, чем оплатить всю стоимость детской площадки, - сказал Михаил Поваров.

Он же посоветовал жителям самим написать заявление в администрацию, чтобы их включили в программу «Комфортная городская среда».

- А детскую площадку покрасим в среду, - пообещал он.

Вот и свершилось! Один звонок из газеты - и деньги на покраску нашлись.

КОНКРЕТНО

Официальный представитель мэрии Александр Карпилович сказал, что если в вашем дворе тоже есть опасная площадка, то нужно зайти на портал МойВладимир.РФ, в интернет-приемную администрации города Владимира, где можно оставить жалобу или замечания.

Если же нет возможности зайти в интернет, то по будням открыта официальная приемная администрации города Владимира — отдел по обращениям граждан на ул. Горького, д. 40, 2 этаж каб.222 (тел. 35-33-33). Без предварительной записи и пропусков сразу же написать заявление, которое будет направлено профильному заместителю главы администрации или в управление ЖКХ. Третий вариант — позвонить в ЖКХ по номеру 53-18-98.