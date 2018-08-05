2018-08-04T09:50:04+03:00
Общество

Самая страшная детская площадка Владимира

Что делать, если в вашем дворе шатающиеся качели, железные углы и грязный песок?
Валерия Рудометова
Поделиться:
..Фото: Валерия Рудометова
Изменить размер текста:

Детская площадка на проспекте Строителей, 15 могла бы стать прекрасным местом для прогулок и отдыха, но пока территория представляет реальную угрозу жизни и здоровью детей. Мы, может, погорячились, назвав ее САМОЙ страшной детской площадкой Владимира, но в первую тройку она, безусловно, входит. Жители дома не раз обращались в управляющую компанию, но перед их домом по-прежнему стоят рассохшиеся скамейки, ржавые качели времен СССР, которые скрипят и шатаются, а по бокам у них торчат железные углы, тут же домик с облупившейся краской, а в песочнице и слой серого песка, в котором отметились все окрестные кошки.

Родители возмущаются: где гулять с детьми, если на придомовой площадке ребенок может не просто упасть, разбив коленки, но и получить серьезную травму? Сейчас приходится обходить ее стороной.

- Да площадку даже забором не перегородили! А тут вечерами машины гоняют по нашей дороге, потому что пробки в районе пединститута. Вот они и объезжают через дворы. Я часто сижу на площадке, но табуретку беру из дома, - говорил житель Михаил Сааков. - У меня три внука, как тут не переживать! Пусть придет аварийная служба и проверит качели, в каком они состоянии. На них сесть даже опасно!

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

Когда жители дома обращались в управляющую компанию - МУП «ГУК», там ответили, что средств нет — они потрачены на ремонт крыши и на замену труб в подвале.

- Но старые трубы так и остались! В начале лета, приезжала женщина, осматривала площадку. И сказала: «Площадка в отличном состоянии, только покрасить надо!» На этом все закончилось. Конечно, никто красить не стал. У нас на каждом этаже коляски стоят, а с детьми погулять негде, - рассказала жительница дома Надежда Хмелева. - За техобслуживание платим, а ничего не делается. Помню, в этот же дом маленькой приходила к бабушкам, а сейчас живем тут с мужем и ребенком. За это время ничего не изменилось: те же качели — поломанные и скрипучие, старые ящички в подъездах…

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

Жители просят, чтобы вместо четырех опасных качелей поставили хотя бы одни, но новые. Обязательно нужен заборчик, чтобы отгородить детскую зону от машин. Также мечтают о горке и чистом песке. Ну, а пока — только табличка на дереве с номерами телефонов экстренных служб и правилами эксплуатации, которые гласят: «Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности».

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

А рядом с этим домом стоит новостройка с огороженной территорией. Там яркие качели, домики и лавочки. Там на содержание двора в нормальном состоянии, денег хватает.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

Директор управляющей компании МУП г. Владимира «ГУК» Михаил Поваров знает о проблеме детской площадки, но утверждает, что ограждение не предусмотрено «минимальным перечнем работ», оно входит в дополнительный перечень. А тариф предусматривает выполнение только минимального.

- Поэтому, чтобы установить ограждение, жителям необходимо провести общее собрание и найти средства. В настоящий момент нет средств на эти работы. Аналогичная ситуация и с качелями. В следующем году мы подготовим комплект документов для включения в программу «Комфортная городская среда», но и для нее нужно найти деньги. Они не такие большие: лучшие заплатить всего 5%, чем оплатить всю стоимость детской площадки, - сказал Михаил Поваров.

Он же посоветовал жителям самим написать заявление в администрацию, чтобы их включили в программу «Комфортная городская среда».

- А детскую площадку покрасим в среду, - пообещал он.

Вот и свершилось! Один звонок из газеты - и деньги на покраску нашлись.

КОНКРЕТНО

Официальный представитель мэрии Александр Карпилович сказал, что если в вашем дворе тоже есть опасная площадка, то нужно зайти на портал МойВладимир.РФ, в интернет-приемную администрации города Владимира, где можно оставить жалобу или замечания.

Если же нет возможности зайти в интернет, то по будням открыта официальная приемная администрации города Владимира — отдел по обращениям граждан на ул. Горького, д. 40, 2 этаж каб.222 (тел. 35-33-33). Без предварительной записи и пропусков сразу же написать заявление, которое будет направлено профильному заместителю главы администрации или в управление ЖКХ. Третий вариант — позвонить в ЖКХ по номеру 53-18-98.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лодка Рафаэля на берегу скелетов
Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путешествие началось там, где Кама впадает в Волгу
Новости 24