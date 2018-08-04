Памятник провинциальным актерам во Владимире изменили накануне открытия

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-04T09:50:04+03:00

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Театральный фестиваль «У Золотых ворот-2018» откроется в сентябре. Показ лучших спектаклей страны в этом году посвятили 170-летнему юбилею академического театра драмы. В подарок городу и храму Мельпомены в областном центре в первый день фестиваля, который пройдет с 18 сентября по 2 октября, откроют памятник провинциальным актерам.

Бронзовая композиция, на которой изображены герои пьесы Островского «Лес» Счастливцев и Несчастливцев, уже готова, сообщил автор скульптуры Игорь Черноглазов. Ее вот-вот привезут во Владимир.

Итоговый вид скульптурной композиции держится в секрете. В ней по сравнению с первым, конкурсным вариантом появились два новых элемента.

- Я хотел обыграть не только самих персонажей - провинциальных актеров Счастливцева и Несчастливцева, но и то, что театр — это место, где живет трагедия и комедия. И героев я также рассматривал как еще и трагика и комика, поэтому решил добавить атрибуты, это изображающие — две театральные маски, веселую и грустную, - рассказал Игорь Черноглазов. - Сперва я хотел сделать их из рюкзака и узелка героев композиции, но в итоге пришел к выводу, что так маски могут быть не всегда и не для всех узнаваемыми. Поэтому разместил их у основания камня, на котором сидит Счатливцев, рядом с опавшей листвой. С одной стороны камня — веселая маска, с другой — грустная.

Показать финальную версию памятника Черноглазов отказался:

- Это держится в секрете, и даже когда памятник установят, то его прикроют от посторонних глаз до открытия. Кстати, установят памятник на подиуме рядом с самим театром, если смотреть на него, то с правой стороны.

Вышел памятник 2,20 высотой, не считая постамента, а весит композиция больше тонны. Для того, чтобы он надежно стоял, в землю рядом воткнут специальные штыри, которые предварительно зальют бетоном. Манипуляции, по словам скульптора, не станут опасными для памятников архитектуры рядом. Напомним, совсем недавно как раз на Театральной площади из-за строительства светомузыкального фонтана произошло ЧП: в Музее хрусталя разбилась ваза, из-за чего экспозицию пришлось экстренно убирать.

А что же будут тереть «на счастье» у нового памятника? Любая скульптура должна иметь специальное место для натирания, такая традиция. Например, лысину Аптекаря или пузырек, что стоит у него в лотке, трогают на здоровье, зайчика у ног Петра и Февронии в Муроме гладят к детям и семейному благополучию.

Игорь Черноглазов считает: «Я думаю, как раз маски. Веселую, скорее всего, чтобы в жизни было счастье, а грустную, чтобы беды и печали обходили дом стороной».