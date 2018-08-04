2018-08-04T09:50:04+03:00
Общество

Владимирских мам научат нянчиться с чужими детьми

В городе открылась бесплатная школа беби-ситтеров
Ирина Мальцева
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..Фото: ВКонтакте
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Идея организовать во Владимире такие курсы пришла в голову психологу Светлане Рыбаковой.

- Как маме двух дочек мне иногда не хватало помощи, иногда очень важно оставить ребенка с кем-то на два-три часа, чтобы сходить к врачу, убраться, заняться своими делами, но это оказывается большой проблемой. При этом я точно знала, что рядом есть люди, которым я могу доверить своего ребенка, которые не обидят его, смогут присмотреть за ним, но мне было неудобно предлагать им это. Так родилась идея создать школу беби-ситтеров – людей, которые готовы побыть с ребенком несколько часов, присмотрев за ним так, как просят родители: погулять, почитать книжку, поиграть, - рассказывает она.

Изначально планировалось, что на занятия пойдут в первую очередь молодые мамы, которые смогут по очереди выручать друг друга, бесплатно присматривая за карапузами. Но пройти обучение может любой желающий старше восемнадцати лет – молодые мамы, студенты, пожилые люди. Единственное исключение – школьники.

- Мы обсуждали этот вопрос, но для них нужен другой подход и занятия, так что пока этого не будет. А вот возрастных людей мы принимаем. В самом конце июля мы провели первый набор, учиться пришли и две шестидесятилетние женщины, уже бабушки. Им хотелось помогать с детьми, но многое забылось, и они решили освежить знание, - рассказывает

Занятия, рассчитанные на три дня, абсолютно бесплатны, а после их окончания беби-ситтеры-волонтеры получат сертификат. Программа насыщенная: за шестнадцать часов будущих беби-ситтеров обучат навыкам первой помощи, подскажут, как найти контакт с ребенком, чем заняться дома и на улице, как разрешать конфликты и даже расскажут, как уследить за несколькими малышами одновременно. Есть на курсе и практические занятия. Предполагается, что обратиться за помощью к беби-ситтерам сможет любой желающий, написавший в группу «Мамина помощь» .

- Сейчас мы стараемся создаем базу, где люди смогут находить друг друга: беби ситтеры – молодых мам, а мамы – помощников-волонтеров. Родители смогут сам выбрать беби ситтера из базы, основываясь на своих предпочтениях и требованиях, а потом оставить отзыв, - объясняет Светлана Рыбакова.

Сейчас идет следующий набор во Владимирскую школу беби-ситтеров, записаться ша занятия можно в той же группе, заполнив анкету. Планируется, что учеба начнется в конце августа.

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