Во Владимирской больнице трехчасовые очереди на прививку

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-03T10:09:01+03:00

«Антипрививочники», спохватившись в последний момент, отравляют жизнь и себе, и другим

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В «день здорового ребенка» в детских поликлиниках Владимира творится ад. В коридорах сидят, стоят и даже лежат на полу десятки крошечных детей - от полугода и до двух лет. Они пришли на прививки.

В этом юном возрасте прививают от всего — гепатита, кори, краснухи, свинки, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита. Поэтому каждые несколько месяцев каждого ребенка родители ведут сначала к педиатру (осмотр перед прививкой обязателен), а потом к медсестре вводить вакцину.

Три круга ада

Нашей полуторагодовалой дочери очередную прививку пришла пора делать в конце июля. В четверг - «день здорового ребенка» - в филиале детской поликлиники №1 (новый, на Нижней Дуброве) собралось не меньше 50 семей с малышами.

Мы ожидали чего-то подобного с того момента, как потратили три недели на попытку записаться к педиатру. Раньше, пока была «Регистратура-33», записаться было несложно, но теперь этот портал работает со сбоями, а на «Госуслугах» даже после регистрации к детскому врачу не записывают. В конце концов на электронную запись плюнули, жена сбегала в регистратуру, нашла свободное время и записалась, и мы уселись в очереди к педиатру на законных основаниях. Рядом сидели мамочки, которые записаться не могли.

- Три недели пыталась, в итоге пошла на удачу сейчас. Уже два часа жду, когда смогу зайти, - рассказала Татьяна, чей годовалый Илюша хныкал на коленках.

Ждать придется долгоФото: Алексей СУХОВ

Но пройти педиатра — это только начало. Второй круг ада - очередь в сам прививочный кабинет. В среднем - на три часа. Жара, духота, маленькие некормленные дети... А в кабинете принимает одна медсестра, на укол одного ребенка надо 15 минут (три минуты на укол, 12 минут на заполнение документов). Она не виновата - вторая медсестра в отпуске. Медики, кстати, делают что могут - хотя медкабинет работает лишь до 16.00, принимают всех, кто пришел, а после окончания работы другого кабинета в помощь женщине пришла вторая медседстра. Однако все равно очередь рассосалась лишь около шести часов!

«Антипрививочники» спохватились в последний момент

Мы не первый раз делаем прививку дочке, и только сейчас столкнулись с таким кошмаром. Что случилось?

- Я всем родителями приношу извинения, - сказала мне главврач детской поликлиники №1 Татьяна Максимова. - К сожалению, у нас эта беда существует каждое лето. И причины тому две. Во-первых, именно летом многие родители-отказники все-таки идут делать прививки. Потому что без них не попадешь в детский садик. В итоге, в июле и августе всегда происходит наплыв детей. Если бы родители делали прививки вовремя, то вакцинация проходила более равномерно. А так, имеем, что имеем.

То есть «антипрививочники», которые с рождения малыша отказывались его вакцинировать, к двум-трем годам вдруг резко кинулись делать прививки все сразу. Создавая кучу проблем и себе, и разумным родителям, которые прививают детей по возрасту.

Плюс отпуски врачей, которые, естественно, летом. А заменить их некем, так как есть вторая причина.

В специальном навесе для детских колясок нет местФото: Алексей СУХОВ

- Наша поликлиника получает деньги по системе подушевого финансирования, - объяснила Татьяна Максимова. - То есть чем больше населения закреплено за поликлиникой, тем больше денег мы получим. К нам приписано 33 тысячи детей. При таком финансировании поликлиника строго ограничена в средствах. И больше положенного потратить на определенные нужды не может. В итоге, детская поликлиника №1, имея семь филиалов, по нормативам может позволить себе лишь три прививочных кабинета. Врачи переезжают из филиала в филиал. И делают прививки в строго определенные дни.

То есть открыть дополнительные прививочные кабинеты нельзя - фонд ОМС не позволит. Выкручиваются, как могут - медики тоже люди, им деток жалко.

- При этом работа сверх норматива не оплачивается. Те медсестры, что работали 26 июля в вашем филиале, после 16 часов работали бесплатно! - сказала Татьяна Максимова. - Надеюсь, родители это тоже учитывают.

КСТАТИ

Чтобы избежать очередей на прививку в своем районе, после положительного решения от педиатра с ребенком можно приехать в главный корпус поликлиники — на улице Студеная гора, дом 20а.

- Здесь я всегда контролируют ситуацию, - рассказала Татьяна Максимова. - И если вижу, что очередь становится большой, перебрасываю часть персонала на помощь прививочному кабинету. Поэтому у нас вакцинация проходит быстрее.