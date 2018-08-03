2018-08-02T17:35:46+03:00
Общество

Кто поджег старый владимирский юрфак

«Комсомолка» выясняет, почему полгода горят дома в центре города
Антон Ноздрин
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Улица Урицкого, дома 7 и 9Улица Урицкого, дома 7 и 9Фото: Антон Ноздрин
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С начала года во Владимире произошло 57 пожаров. За 7 месяцев года горело 24 жилых дома, 8 заброшенных зданий, дачные домики, сараи, гаражи и прочее. Но особо потрясли жителей пожары, случившиеся в самом центре города. Сразу несколько построек выгорело фактически дотла. Совпадение? Чей-то преступный умысел? Мы собрали информацию у полиции и МЧС и сопоставили факты.

Улица Урицкого, 7 Фото: Антон Ноздрин

Улица Урицкого, 7Фото: Антон Ноздрин

Самый одиозный пожар случился 1 апреля в заброшенном здании на Годовой Горе, под Дмитриевским собором. Здание имеет историческую ценность, его построил еще в начале XX века фабрикант Александр Лосев как «дом дешевых квартир». Потом здесь был химико-технологический техникум, а в 90-е годы сюда переехал юрфак педуниверситета. В 2012 году юристы покинули исторический особняк, и с тех пор дом пустовал. Пустует он и сейчас - в виде пепелища. Пожар вспыхнул ночью, огнем было охвачено 450 квадратных метров, ликвидировали его 24 спасателя 8 часов.

Здание бывшего юрфака ВлГУ Фото: Антон Ноздрин

Здание бывшего юрфака ВлГУФото: Антон Ноздрин

Как выяснили дознаватели, «дом дешевых квартир» сгорел не случайно. И даже не дети там спичками играли или бомжи неаккуратно покурили. Причина пожара — целенаправленный поджог. Кому-то здание сильно мешало.

Так же причина - поджог - сразу у нескольких пожаров в центре города. 10 мая специально подожгли заброшенный дом №34 на улице Урицкого. 18 июня подожгли два жилых дома (№№7 и 9) на этой улице, стоявших рядом. И только пожар 28 мая в доме №25 случился из-за неосторожного обращения с огнем. Причем, все поджоги были «средь бела дня», а вовсе не ночью.

Пожар в здании за бывшими "Блинчиками" Фото: Артем Бердник

Пожар в здании за бывшими "Блинчиками"Фото: Артем Бердник

Все материалы после дознания из МЧС переданы в полицию. Сейчас там разбираются и ищут виновных. Версий несколько, от хулиганства до попытки расчистить площадку для строительства.

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