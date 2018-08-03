2018-08-02T17:21:24+03:00
Общество

Клещи идут в атаку второй волной

Во Владимирской области кровососы расплодились, когда никто не ждал
Валерия Рудометова
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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По данным медиков, во Владимирской области количество укушенных клещами почти такое же, как в мае-июне, когда эта напасть самая активная. Например, в июне в неделю укушенных клещами было 150-160, а в последнюю неделю в больницу обратились 113 пострадавших от клещей, из них 35 детей. Всего с начала сезона к медикам за помощью обратились более 1600 укушенных клещами.

Специалисты говорят, то, что сейчас творится в лесах - отклонение от нормы. Обычно второй пик активности клещей приходится на конец августа. Но в этом годжу из-за солнечной погоды подросшие личинки клещей вылезли раньше, и атакуют не только в лесах, но и в городе.

- Как говорят зоологи, подросла «клещевая молодежь», которая так активно кусает. Каждый год в конце августа-начале сентября мы ожидаем вторую волну клещей, но, видимо, подъем активности в этом году произошел гораздо раньше в силу погодных условий, - сказала пресс-секретарь Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. - Клещи могут размножаться и кусать в любую погоду.

Самые опасные - леса Судогодского района и вокруг Гусь-Хрустального. Еще почему-то во «второй волне» клещей много укушенных в Суздале. Были пострадавшие и во владимирских парках. К счастью, клещевого энцефалита не обнаружено. Но есть боррелиоз, которым заболели десять человек. Первый случай специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в мае у ребенка.

В ближайшее время похолодания не обещают, поэтому, собираясь в лес по грибы, надо быть таким же бдительным, как и в мае-июне. Брюки надо заправлять в сапоги или носки, рубашку с длинным рукавами в брюки. В лесу не надо садиться или ложиться на траву — может прицепиться паразит. Если клещ все-таки присосался, аккуратно удалите его, обработайте место укуса раствором йода и спиртом, а кровососа отнесите на анализ.

КОНКРЕТНО

Исследовать клеща можно в лаборатории особо-опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская д.20, 1 этаж. Если не удалось сохранить клеща, можно провести исследование крови на наличие антител к инфекционным заболеваниям, передающимися клещами.

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