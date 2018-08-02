Владимирский тракторный завод начал заново набирать сотрудников

2 Авг. 16:30 2018-08-03T10:30:06+03:00

Изменить размер текста: A A

После увольнения последних 300 работников тракторного завода казалось, что советский гигант навсегда канул в Лету. Но, как в любом сериале, оставалась сюжетная лазейка. И вот уже через полмесяца завод снова начал набирать своих старых работников. Причем не как чебоксарский "Промтрактор", а как ООО "ВМТЗ". Представитель владелеца - концерна «Тракторные заводы» - рассказал, что происходило на предприятии в последнее время и что ждет ВМТЗ е в будущем.

Чебоксарский вояж

20 июля, когда на старенькой проходной ВМТЗ раздавали трудовые книжки, работники спрашивали, откуда взялась идея с переводом в Чебоксарский "Промтрактор". Разве нельзя было оставить всех в составе родного "ВМТЗ"? Оказалось, нельзя. В концерне "Тракторные заводы" рассказали, что всему виной - конфликт с владельцем здания завода - ООО "Зона регулируемого развития "ВТЗ". Этот осколок старой советской тракторной империи сам уже давно впал в предбанкротную кому, задолжав всем, кому можно. Связываться с таким же больным "ВМТЗ" он больше не хотел. В общем, хозяин здания проходную закрыл.

Чтобы сохранить коллектив, рабочих перевели в чебоксарский "Промтрактор" - одно из 60 предприятий концерна. Думали, что решат проблемы быстро, а людей немного подержат в простое. Не получилось. В итоге через полгода пришлось ликвидировать владимирский филиал "Промтрактора". ООО "ВМТЗ" при этом осталось.

На заводской территорииФото: Сергей МОРКОВКИН

Без сборки, но с работой

Ликвидировав дочку "Промтрактора", КТЗ не похоронил Владимирский тракторный завод. Напротив, ему даже нашли применение. Сейчас его рассматривают как завод по производству моторов тягового класса 1,4 - самых популярных в российской аграрной технике. Тут свою роль сыграло сыграло импортозамещение. Сейчас такие двигатели в основном привозят из Минска. О смене профиля или возврате сборочных цехов сейчас даже не идет речи. Впрочем, когда с конвейера ВТЗ сошел последний полноценный трактор, кажется уже никто и не помнит.

За несколько месяцев "Тракторные заводы" планируют навести порядок на заводской территории, подготовить нужные для работы документы. Бывших работников завода уже начали принимать обратно. Осталось только дождаться решения проблем с банкротством. И здесь на сцену выходят новые актеры.

Заплатят за все

Чтобы решить все проблемы, сначала нужно заплатить по долгам. Концерн "Тракторные заводы" сам уже ничего решить не может, его за руку водит гигант оборонной промышленности "Ростех". У "Ростеха", разумеется, свои планы, производство аграрной техники ему не с руки. Поэтому аграрному сектору нашли инвестора - холдинг "Транспортные компоненты". Тот вроде бы и готов заплатить, но не все в его руках. Решение о запуске будет приниматься совместно с кредитором - "Внешэкономбанком". Получается, судьба завода сегодня в руках банкиров.

Заводская территорияФото: Сергей МОРКОВКИН

Новый "Промтрактор"

На наши вопросы о судьбе тракторного завода ответили и в корпорации "Ростех". Там тоже уверены, что завод обязательно заработает, обещают вернуть старых работников. Вот только не в родной и горячо любимый ООО "ВМТЗ", а в новое, уже второе подразделение чебоксарского "Промтрактора". Старое же, лопнувшее 20 июня, закрыли в рамках общей дефолтной стратегии. Переводя на русский язык, корпорации так проще работать с предприятиями и его сотрудниками.

Получится ли заработать второй инкарнации "Промтрактора" на владимирской земле, покажет время. Ну, а мы с вами, судя во всему, увидим еще не одну серию этой заводской драмы.