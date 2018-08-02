2018-08-01T17:34:43+03:00
Общество

На Пекинке у Веризино наконец поставят светофор

А работы на месте ремонта будут идти круглосуточно
Алексей СУХОВ
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Владимирцы регулярно просят администрацию установить новые светофоры на некоторых участках Пекинки в черте города. Например, жители Веризино уже почти год требуют себе регулируемый пешеходный переход. Однако долгое время этот вопрос решить не получалось, потому что федеральные чиновники из ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новогород» не любят светофоры.

Не вообще, а по причине того, что они тормозят движение, создают аварийные ситуации и так далее. По этим же причинам там не любят левые повороты и стараются их ликвидировать. И по этим же причинам любят отбойники.

- И хотя в ведомстве против установки новых светофоров на трассе М-7, наши доводы по Веризино их убедили, - рассказал официальный представитель администрации города Александр Карпилович. - Мы объяснили им, что невозможно отрезать целый микрорайон города. Светофор здесь необходим. Сейчас консенсус, наконец, удалось найти. В течение ближайших двух дней светофор на данном участке начнет работать.

Однако по другим участкам трассы М-7 пока такой определенности нет. А ведь в мэрии хотели бы поставить светофоры еще в трех местах — напротив рынка «Тандем», на перекрестке возле Содышки, а также на пересечении с Промышленным проездом (где находятся «Ивановские мануфактуры»).

- Здесь пока ведутся переговоры, - ответил Александр Карпилович. - К сожалению, наши федеральные коллеги говорят, что светофоры нужны нам и просят провести разработку проектов за наш счет. А разработка одного лишь проекта установки светофора и регулировки движения стоит около 8 миллионов рублей.

Так что на три светофора получается почти 25 миллионов. Ясно, что городу такие расходы тоже лишние. Так что пока диалог между ФКУ «Упрдор» и администрацией города больше напоминает стояние на реке Угре.

Зато удалось решить другой острый вопрос для владимирцев — сроки ремонта на Пекинке. По просьбе мэрии ивановский подрядчик ДСУ-1 согласился вести реконструкцию дороги круглосуточно. И уже 31 июля работы на участке шли и в ночное время.

Напомним, работы на 2-километровом участке от поворота на поселок Содышка до моста через реку Рпень начались на прошлой неделе. Дорогу здесь сократили до двух полос — по полосе в каждую сторону. При этом закрыли съезды к «Тандему» из-за чего несколько автобусов сменили свои маршруты. По предварительным срокам ремонт на «пекинке» закончится не раньше конца августа, а может быть, и в начале сентября.

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