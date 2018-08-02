В Ковровском районе пустят под нож свиней из-за вспышки АЧС

2 Авг. 01:00 2018-08-01T17:29:34+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора обнаружили вирус африканской чумы свиней во Владимирской области. Пробы биоматериала, которые взяли у павшей домашней свиньи в одном из подсобных хозяйств в урочище Фелисова Слобода, оказались положительными. Помимо этой свиньи, у фермера есть еще 24 — их придется забить и сжечь, чтобы зараза не распространилась дальше.

Сейчас ветеринары исследуют соседние хозяйства, но карантин пока не установлен. Как сообщила нам врио руководителя управления Россельхознадзора по Владимирской области Светлана Пантюхина, ближайшая к очагу заражения зона находится в шести километрах от Урочища, это поселок Новый. На этой территории перекроют дороги, а на границе продезинфицируют все автомобили, а также обувь водителей. Вообще, в зараженных зонах запрещено ходить в лес на пикники или просто за грибами — заразу можно принести на обуви. Но человеку вирус АЧС опасности не представляет.

- Вирусом поражается лишь свиньи, зато все поголовье, несмотря на возраст и качество содержания поросят. Африканская чума свиней всегда заканчивается летальным исходом. Она вызвана особой живучестью вируса, который при попадании в организм свиньи начинает быстрое размножение. Из-за вируса сельское хозяйство терпит большие убытки. Человеку же за здоровье переживать не стоит, - сказала Светлана Пантюхина.

До этого последний раз случай заражения АЧС был зафиксирован в конце февраля 2018 года в Вязниковском районе. А за весь прошлый год на территории Владимирской области зафиксировано 32 вспышки, больше всего свиней заразились летом, когда люди как раз пошли в лес за грибами и ягодами и принесли оттуда инфекцию, которую и подхватили домашние свиньи. В этом году африканская чума свиней зафиксирована пока только 2 раза, ведь всех кабанов-разносчиков заразы в лесу — истребили.