Кольчугинская семья с детьми оккупировала чужую квартиру

2 Авг. 01:00 2018-08-01T17:26:16+03:00

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Необычное для Владимирской области дело рассмотрели в Кольчугинском городском суде. Семья из четырех человек снимала квартиру, в конце декабря прошлого года срок аренды кончился. К тому моменту семья уже накопила долги за аренду больше чем на 25000 рублей. Но платить или хотя бы съехать и не подумала. Собственник сначала растерялся - ну не выкидывать же мать с детьми силой, а потом обратился в суд.

Но даже в суде «яжемать» иск не признала. То есть признала, что семья живет в чужой квартире и не платит, но съезжать они все равно не согласны. Суд, конечно, встал на сторону хозяина, и постановил выселить их без предоставления другого жилья. Пока решение не вступило в законную силу, они могут остаться в квартире, у них есть месяц, чтобы обжаловать его во Владимирском областном суде. Что делать, если через месяц ушлые арендаторы не съедут, непонятно. Приставы выселят их силой?

Кстати, это не первый такой случай.

- Моя мама сдавала квартиру семье с несколькими детьми, несколько лет все шло нормально, а потом они просто перестали платить. Мы звонили, разговаривали, а когда договор закончился – просили съехать. Они сначала обещали отдать долги, потом просто перестали брать трубки и открывать дверь. Около восьми месяцев они прожили бесплатно, а когда мы собрали документы в суд, просто исчезли. Как выяснилось, за коммуналку они тоже не платили, да и сделанный ремонт сильно пострадал. Но поменяли замки и радовались, что эта проблема хоть как-то решилась, - признается Дарья Новикова.

Как быть, если переговоры не приводят к успеху, и сами жильцы съезжать не спешат? Выход один – судиться. Правда, процесс, скорее всего, затянется на несколько месяцев.

- Судебное решение – единственный законный способ принудительно выселить жильцов. Если после его вступления в силу люди съезжать отказываются, то их могут принудительно выселить вместе с судебными приставами на основании исполнительного листа, - объясняет юрист Наталья Акимова.