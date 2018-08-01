2018-08-01T16:37:06+03:00
Происшествия

В Кольчугино фельдшер скорой помощи оставила умирать одинокого пенсионера

И это не первый раз, когда местные медики отказывают людям в помощи
Сергей МОРКОВКИН
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"Скорая" приехала только через два часа"Скорая" приехала только через два часаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Владимирский Следком завершил расследование дела против фельдшера скорой помощи Кольчугинской ЦРБ, которая оставила без помощи истекающего кровью одинокого пенсионера. Она отказалась присылать к нему по вызову бригаду «скорой помощи», а через четыре часа, когда медики приехали, было поздно. Как говорят в Следкоме, это уже не первый случай, когда кольчугинская "скорая" оставляет людей в одиночестве и это приводит к смерти.

Как говорят следователи, умерший 64-летний мужчина жил один, тяжело это переживал и часто страдал от глубокого психологического стресса. 17 декабря прошлого года во время одного из таких кризисов он в отчаянии порезал себе грудь. В 17.34 пенсионер вызвал "скорую", сказав, что сам ходить не может. Снявшая трубку фельдшер спокойным тоном отказала в вызове медиков. Мол, сходите утром к участковому врачу.

- Не доживу до завтра, - сказал пенсионер и стал пытаться выбраться из квартиры.

Конечно, права отказать в помощи фельдшер по закону не имела. Тем более, в Следкоме сообщают, что в 18.18 она вполне могла направить к нему домой свободную бригаду.

Истекая кровью, одинокий мужчина почти два часа выбирался из квартиры. Около 20.00 он добрался до лестничной площадки и постучал в дверь к соседям. Увидев окровавленного пенсионера, они тотчас вызвали "неотложку". Приехавшие врачи забрали мужчину в больницу, но было уже слишком поздно. В 21.55 его не стало. Позже проверка показала, что умер пенсионер от острой кровопотери. Вероятно, если бы фельдшер не отказала в вызове, то его можно было бы спасти.

Фельдшер свою вину в смерти одинокого мужчины признала. И самое страшное, Следком сообщает, что это уже не первый случай, когда в Кольчугино "скорая" оставляет умирать людей. Следователи просят облздрав проверить ситуацию в больницу и навести порядок. В пресс-службе департамента здравоохранения "КП-Владимир" сообщили, что такая проверка проводится, но о ее результатах пока говорить рано.

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