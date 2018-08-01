Во владимирском СИЗО-1 нашли «пресс-хату» для издевательства над заключенными

1 Авг. 16:00 2018-08-01T16:26:27+03:00

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«Спусковым крючком» громкого скандала вокруг владимирского УФСИН стало дело «черного риелтора» Джафара Мирзоева, который, уже будучи осужденным к пожизненному заключению, убил сокамерника в СИЗО-1 города Владимира.

Сначала следствие сообщило, что причиной преступления стали «неприязненные отношения», но на суде вскрылись подробности. Прокуратура Владимирской области установила, что убийство могло быть вызвано превышением должностных полномочий сотрудниками следственного изолятора во Владимире. После проверки прокуратуры материалы были переданы в Следственный комитет, который возбудил уголовные дела за превышение должностных полномочий и «насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».

Джафар Мирзоев был осужден на пожизненное заключение в мае 2016 года - он входил в группу «черных риэлторов», на счету которой пять убийств и более 20 мошеннических действий с квартирами.

До вступления приговора в законную силу Мирзоева содержали во владимирском СИЗО-1. Там и произошло убийство.

Как выяснилось на суде, несколько камер изолятора по указанию руководства СИЗО использовались для «давления» на заключенных. Проще говоря, туда помещали тех заключенных, от кого надо было добиться признания. К ним подсаживали «своих людей» - из осужденных, которые били и насиловали находящихся под стражей людей, вынуждая оговорили себя. В одну из таких камер 3 февраля 2017 года и был помещен «черный риелтор» Мирзоев.

По версии правозащитника, участник движения «За права человека» Валерия Горбунова, Мирзоева пытались заставить взять на себя вину за какие-то преступления - мол, все равно у тебя пожизненное. Там его связали и мучили. А 4 февраля, когда осужденного развязали, он ударил несколько раз своего мучителя ручкой и лезвием одноразового станка и задушил того простыней.

В марте 2017 года приговор «черному риелтору» о пожизненном заключении вступил в законную силу, а в июле 2018 года мужчина получил дополнительные 7 лет за убийство сокамерника. Но этот приговор в законную силу еще не вступил.

СИЗО-1. Вид камеры.Фото: УФСИН по Владимирской области

На суде над Мирзоевым выступил заместитель прокурора области Анатолий Дрок, который рассказал, что в прокуратуру поступает очень больше количество жалоб от людей, содержавшихся в СИЗО-1. Арестанты жалуются на пытки и издевательства со стороны сотрудников и с привлечением других заключенных.

Там же, на суде, допросили более 20 свидетелей, значительные злоупотребления служебными полномочиями и преступления в отношении содержавшихся под стражей подтвердились. После прокурорской проверки материалы на 6 сотрудников УФСИН России по Владимирской области и 2 осужденных переданы в Следственный комитет Владимирской области. Как пояснили в Следкоме, возбуждены уголовные дела - пока по факту преступления.

СИЗО-1. Внутренний двор.Фото: УФСИН по Владимирской области

Возможно, во время расследования вскроются и другие факты.

- «Превышение должностных полномочий» заключается в том, что сотрудники СИЗО-1 создают пресс-хаты, где правит беспредел, где побоями и пытками принуждают к определенным показаниям или же просто “ломают» человека, - утверждает участник движения «За права человека» Валерий Горбунов. - В СИЗО-1 это не первый случай. Недавно стали истязать мужчину, а потом, когда он ничего не подписал, его отправили в ИК-3. Там его не просто пытали электрошокером, били, как боксерскую грушу, и подвешивали на наручники, они применяли психотропные вещества. УФСИН все отрицает, хотя, побои установлены. Там могут крутить фильмы для тех, кто не идет на сотрудничество, как насилуют других заключенных, бьют. Могут поместить в карцер, а на пол налить воды с хлоркой, издеваться над ним. Заключенного Мирзоева довели до убийства.