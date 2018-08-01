Владимирские абитуриенты опять выбирают профессию юриста

1 Авг. 01:00 2018-08-01T09:52:30+03:00

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26 июля владимирский госуниверситет закончил прием документов от абитуриентов. Всего подано 14310 заявлений - это считая бакалавриат, аспирантуру и магистратуру. Бюджетных мест в этом году для очного обучения 2038, так что средний конкурс получается около 7 человек на место. Но на самом деле эта цифра вообще ничего не характеризует - во-первых, конкурс на бакалавриат существенно выше, чем в магистратуру, а в аспирантуру он вообще почти нулевой. Во-вторых, по отдельным специальностям конкурс отличается в разы.

Эта приемная кампания сюрпризов не преподнесла: спрос на разные профессии примерно такой же, как и в предыдушие пять лет. В гуманитарии рвутся гораздо чаще, чем в технари, а на строительные специальности спрос меньше, чем на творческие. Разве что растет популярность педагогических специальностей - на многие факультеты Пединститута конкурс выше 10 человек на место. И падает число желающих поступить «на информатику» - средний конкурс в институте прикладной математики, физики и информатики 6 человек на место.

Самый большой конкурс - на прикладной бакалавриат по направлению «Менеджмент» - 52 человека на место. Самый маленький - на «Фундаментальную информатику и информационные технологии» - 2,2 человека на место.

Однако важен не только конкурс, но и средний балл абитуриентов, которые подали документы. От этого зависит проходной балл и, соответственно, шанс на поступление для выпускников с хорошими результатами ЕГЭ. Пока проходной балл нынешней приемной кампании неизвестен, но, если судить по результатам прошлого года, проще всего поступить на направление «Психология» - проходной балл 138, «Эксплуатация транспортных средств» - 106, и химию - 106 баллов.

Первая волна зачисления на бюджет пройдет 3 августа, вторая волна - 8 августа. Тогда и станет окончательно ясно, кто 1 сентября получит студенческий билет, а кто, увы, пролетел.

КОНКРЕТНО

Куда сложнее, а куда проще поступить