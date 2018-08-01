2018-08-01T09:52:30+03:00
Общество

Владимирские абитуриенты опять выбирают профессию юриста

На какие специальности владимирского госуниверситета самый большой конкурс
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

26 июля владимирский госуниверситет закончил прием документов от абитуриентов. Всего подано 14310 заявлений - это считая бакалавриат, аспирантуру и магистратуру. Бюджетных мест в этом году для очного обучения 2038, так что средний конкурс получается около 7 человек на место. Но на самом деле эта цифра вообще ничего не характеризует - во-первых, конкурс на бакалавриат существенно выше, чем в магистратуру, а в аспирантуру он вообще почти нулевой. Во-вторых, по отдельным специальностям конкурс отличается в разы.

Эта приемная кампания сюрпризов не преподнесла: спрос на разные профессии примерно такой же, как и в предыдушие пять лет. В гуманитарии рвутся гораздо чаще, чем в технари, а на строительные специальности спрос меньше, чем на творческие. Разве что растет популярность педагогических специальностей - на многие факультеты Пединститута конкурс выше 10 человек на место. И падает число желающих поступить «на информатику» - средний конкурс в институте прикладной математики, физики и информатики 6 человек на место.

Самый большой конкурс - на прикладной бакалавриат по направлению «Менеджмент» - 52 человека на место. Самый маленький - на «Фундаментальную информатику и информационные технологии» - 2,2 человека на место.

Однако важен не только конкурс, но и средний балл абитуриентов, которые подали документы. От этого зависит проходной балл и, соответственно, шанс на поступление для выпускников с хорошими результатами ЕГЭ. Пока проходной балл нынешней приемной кампании неизвестен, но, если судить по результатам прошлого года, проще всего поступить на направление «Психология» - проходной балл 138, «Эксплуатация транспортных средств» - 106, и химию - 106 баллов.

Первая волна зачисления на бюджет пройдет 3 августа, вторая волна - 8 августа. Тогда и станет окончательно ясно, кто 1 сентября получит студенческий билет, а кто, увы, пролетел.

КОНКРЕТНО

Куда сложнее, а куда проще поступить

.

.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Во Владимирской области директор департамента природопользования написал заявление об увольнении
Во Владимирской промзоне горел автосервис
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» открывает новый офис в Петушках
В Веризино, наконец-то, поставили светофор
Владимирский подросток отравился на теплоходе в Ленинградской области
Владимирский борец привез серебряную медаль из Рима
На ремонт дорог во Владимирской области потратят 1,2 миллиарда рублей
Владимирский облизбирком не допустил партию "Коммунисты России" до выборов
«Ростелеком» обеспечил услугами связи коттеджный посёлок Улыбышево
Только один день, 4 августа, в Муроме будет работать онлайн-парк Tele2
Остановка «Золотые ворота» временно переносится
Заросли американского клена помешали владимирцам "любоваться видами"
Во Владимире мужчина собирает деньги якобы на похороны новорожденного
В Камешковском районе квадроцикл сгорел дотла
Только один день, 4 августа, в Муроме будет работать онлайн-парк Tele2