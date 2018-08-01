2018-08-01T10:39:57+03:00
Общество

Лошадей шаурмой не кормить!

Вокруг конюшни во владимирском парке «Дружбы» поставили забор от сердобольных жителей
Алексей СУХОВ
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..Фото: Алексей СУХОВ
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Все, кто хоть раз был в парке «Дружба», знают, что за зоной аттракционов, где начинается лесопарковая часть, находится конюшня, принадлежащая областной полиции. Конюшня до последних дней была любимым местом малышни, которая тащила сюда своих родителей.

- Лошадки! Давайте их покормим! - кричали дети.

Взрослые были не против, многие специально приходили сюда с детьми «покормить лошадок». Кто-то кормил травой, сорванной неподалеку, кто-то морковками, притащенными из дома, а некоторые умудрялись совать в рот коням булки, сухари и недоеденные гамбургеры.

Но в прошедшие выходные лошадки стали недоступны для посетителей парка. Вокруг конюшни поставили высоченный железный забор. Зеленый, высотой 2,5 метра. Лошадей теперь не то что не покормишь, а практически не увидишь. Правда, сбоку осталась небольшая щель, в которую некоторые умельцы уже умудряются просовывать угощение для лошадок. Но толп вокруг уже не собирается.

Зачем же поставили забор?

- Существует план мероприятий по обеспечению защищенности зданий органов внутренних дел, - рассказал старший референт пресс-службы областного УМВД, старший лейтенант внутренней службы Андрей Федосимов. - Все-таки все здания полиции — это режимные объекты. Раньше вокруг конюшни был собран забор из подручных средств. И желание поставить забор было давно. Но только сейчас нашлись средства. В принципе, это даже к лучшему. Потому что находились некоторые граждане, которые кормили коней абы чем. Шаурмой, блинами со сгущенкой. Потом у лошадей были отравления.

Одним забором новшества в конюшне могут не ограничиться. Сейчас в полиции думают вернуться к проекту реновации конюшни, который появился еще в те времена, когда полицией руководил Александр Разов. По проекту на территории конюшни должен появиться ангар для зимовья там лошадей, а также специальные тренировочные залы. Однако пока это лишь разговоры. Перейдут ли они в реальную перестройку, станет ясно через некоторое время.

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