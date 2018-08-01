2018-07-31T17:17:24+03:00
Общество

«БигАвтоТранс» продает 80 автобусов

Владимирцы опасаются, что перевозчик может закрыть свои маршруты
Валерия Рудометова
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..Фото: Валерия Рудометова
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На «Авито» компания пассажирских перевозок «БигАвтоТранс» разместила 14 объявлений о продаже автобусов и спецтехники, в частности, 80низкопольных автобусов «MAN». Неужели самый старый из автобусных перевозчиков уходит с улиц?

В администрацию города Владимира заявления о том, что «БигАвтоТранс» прекращает перевозку пассажиров, не поступало. Официальный представитель мэрии Александр Карпилович сообщил, что частная компания должна за 2 месяца подать заявление о расторжении контакта или дождаться конца этого года, когда контракту истечет срок:

- Пока заявлений никаких не поступало. Иначе, мы бы знали. Заявление подается за 2 месяца для того, чтобы бы мы успели через торги найти нового перевозчика.

Директор компании Дмитрий Биганов отказался комментировать ситуацию и на вопрос, не уходит ли с рынка, не ответил.

А начальник службы эксплуатации компании «БигАвтоТранс» Юрий Желдыбин подтвердил, что лишние автобусы в автопарке есть, но о закрытии компании речи пока не идет.

- В настоящий момент у нас на регистрации находится 125 автобусов городской комплектации, а выпускать ежедневно на маршрут мы должны 83. Представляете себе разницу?

- А почему тогда продается такое большое количество автобусов?

- Может быть, когда выкладывали на сайт, ошиблись, указывая такое количество. Но могу сказать, что свободный транспорт на предприятии есть однозначно. Лишних более 30 единиц техники.

Напомним, компания «БигАвтоТранс» была основным пассажироперевозчиком города до конца 2015 года. С тех пор количество маршрутов у нее уменьшилось вдвое. «Бигановские» автобусы не входят в единый проездной.

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