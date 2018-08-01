Прохор Шаляпин оценил владимирские сувениры

1 Авг. 01:00 2018-07-31T17:15:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Финалист «Фабрики звезд» приехал во Владимир 30 июля вместе со съемочной группой готовить пробный выпуск новой программы про путешествия по Золотому кольцу. Одним из первых мест в городе, где побывала команда, стал магазин сувениров «Твоя-моя».

- Для меня их визит не стал неожиданностью – за день они предупредили. Готовиться, конечно, специально не стали: новые сувениры не делали, генеральную уборку не проводили, - рассказывает создатель сувенирного магазина Михаил Самойлов.

Прохор Шаляпин с интересом изучил все владимирские сувениры, но больше всего его заинтересовали духи с ароматами города и Владимирская азбука, где на каждую букву своя достопримечательность. А вот новинка – презервативы «Владимирский централ», которые он называл резинками, вызвали только брезгливость. Певец купил несколько подарков-сувениров на память, правда, какие именно, пока не раскрывают.

Прохор Шаляпин с интересом отнесся не только к владимирским сувенирам, но и к поклонникам, с удовольствием общаясь со всеми желающими.

- Он веселый парень, умеющий шутить и смеяться над чужими шутками. Очень общительный и внимательный к поклонниками, кто просил автографы, - рассказывает Михаил. – Мы с ним немного походили по городу, он был в восторге от всего. На съемки у них оставалось еще два дня, режиссеру я посоветовал несколько мест, которые стоит поснимать: Князь-Владимирское кладбище, «Рублевские зори» и остатки тракторного завода.

Посмотреть приключения Прохора Шаляпина во Владимире и узнать ,какие сувениры он выбрал, можно будет через месяц на канале «Россия».