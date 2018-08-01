Прохор Шаляпин оценил владимирские сувениры
Финалист «Фабрики звезд» приехал во Владимир 30 июля вместе со съемочной группой готовить пробный выпуск новой программы про путешествия по Золотому кольцу. Одним из первых мест в городе, где побывала команда, стал магазин сувениров «Твоя-моя».
- Для меня их визит не стал неожиданностью – за день они предупредили. Готовиться, конечно, специально не стали: новые сувениры не делали, генеральную уборку не проводили, - рассказывает создатель сувенирного магазина Михаил Самойлов.
Прохор Шаляпин с интересом изучил все владимирские сувениры, но больше всего его заинтересовали духи с ароматами города и Владимирская азбука, где на каждую букву своя достопримечательность. А вот новинка – презервативы «Владимирский централ», которые он называл резинками, вызвали только брезгливость. Певец купил несколько подарков-сувениров на память, правда, какие именно, пока не раскрывают.
Прохор Шаляпин с интересом отнесся не только к владимирским сувенирам, но и к поклонникам, с удовольствием общаясь со всеми желающими.
- Он веселый парень, умеющий шутить и смеяться над чужими шутками. Очень общительный и внимательный к поклонниками, кто просил автографы, - рассказывает Михаил. – Мы с ним немного походили по городу, он был в восторге от всего. На съемки у них оставалось еще два дня, режиссеру я посоветовал несколько мест, которые стоит поснимать: Князь-Владимирское кладбище, «Рублевские зори» и остатки тракторного завода.
Посмотреть приключения Прохора Шаляпина во Владимире и узнать ,какие сувениры он выбрал, можно будет через месяц на канале «Россия».