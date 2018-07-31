Вязниковец возвращается на родину из 12-летнего рабства на Кавказе

31 Июль 01:00 2018-07-31T17:21:29+03:00

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Почти 12 лет назад Алексей Скосырев уехал из вязниковской деревни в Карачаево-Черкесию на заработки. Но никакой зарплаты так и не увидел: у него забрали паспорт и заставили работать за еду и одежду. За долгие годы Алексей сменил несколько хозяев, пас овец и лошадей, голодал и не знал, как выбраться на родину. Только этой весной 42-летнего мужчину нашли в горах Кавказа активисты движения «Альтернатива», которые вызволяют людей из рабства.

Я познакомилась с Алексеем в паспортном столе города Вязники. С помощью волонтеров он наконец восстановил документы и теперь сможет вернуться в родную деревню. Все 40 минут, что мы стояли в очереди, бывший пленник радостно улыбался - теперь совсем свободен!

- У меня есть паспорт! - гордо сообщает он всем встречным, когда мы наконец вышли из паспортного стола. - Теперь только обложку надо прикупить, желательно с российским гербом.

Об этом моменте он мечтал все 12 лет заточения в горах Кавказа.

Алексей получает паспортФото: Валерия Рудометова

"Пытался дозвониться брату, который меня «схоронил»"

Завез Алексея в дальние края случайный знакомый.

- Я 9 лет ухаживал за парализованной матерью. А когда она умерла, сорвался — начал выпивать, не работал. Сидели как-то в гостях, выпивали, и мне один мужчина предложил подработать, я-то думал, тут где-то недалеко. Я доверился ему и согласился. А в дороге он начал меня спаивать, - рассказал Алексей. - Очнулся я уже в Карачаево-Черкессии.

Владимирца поселили в вагончике, забрали документы, сказали «на сохранение». Алексей понял, что его обманули, но куда бежать?

Первый хозяин - Марат — сначала заставил пленника проводить водопровод у него в доме, потом отправил его на цементный завод и на стройку. Если «раб» уставал от тяжелой работы, то хозяин покрикивал: «Чего стоишь? Иди работай!». Но справедливости ради - Алексея никто не бил.

- Зимой я и еще один пленный занимались скотом: доили коров, в горах пасли овец и козлов. Но тот был детдомовским, шустрым, и поэтому быстро убежал. А я пытался сбегать — бесполезно, меня находили. Я не знал, куда мне податься без документов, - говорил Алексей Скосырев. - Телефон мой сломался почти сразу же, да и связь в горах не ловила.

Кормил «феодал» своего «раба» скудно: макаронами, хлебом с маслом, крайне редко баловал курицей. Иногда Марат приглашал гостей, специально для них резал барана. Однажды к столу пригласил и Алексея, крикнув: «Эй, Леха, иди выпей 100 грамм и закуси!» Этот день для голодавшего пленника стал праздником. Но за ровню его не считали. Однажды пьяный друг хозяина решил припугнуть раба и выстрелил ему в ногу.

- Он сел на коня, подъехал ко мне и выстрелил из ружья. У меня прожгло ногу, задело вену, сухожилия и нервы. В больницу меня не отправили! Зашивали рану в кустарных условиях.

Со свежими швами пленника вновь отправили пасти скот. А в горах туманы, попробуй-ка уследи за всеми животными. Работа с каждым днем давалась тяжелее — козлы и бараны разбегались, за ними нужно ползком подниматься в горы.

- В итоге, разошлись швы, нога начала чернеть. Изначально знакомый хозяина — медик - предложил положить меня в больницу под его паспортом — связи у него есть, могли бы зашить. Но Марат сказал: «Пропиши противовоспалительные уколы». Теперь я не чувствую ногу, хожу как на костылях, пытаюсь разрабатывать ее.

В Вязниках у Алексея оставался брат Владимир. После исчезновения брата он подал в розыск, обратился в полицию. Но розыск ничего не дал.

- А через два года Леша сам позвонил, хозяин дал ему телефон. Сказал, что в горах и не может выбраться. Голодает. Я не смог за ним поехать — не знал, куда, и денег не было. Семью надо кормить, - говорил Владимир Скосырев.

- А почему же вы в полицию не пошли, если узнали, что брать в плену? - удивляюсь я.

- А чего ходить, бесполезно... - вздыхает Владимир.

Алексей за следующие 9 лет звонил еще несколько раз - когда ему в руки попадал телефон хозяина. Но не мог даже толком объяснить, где находится - кругом горы и пастбища, даже села нет. Владимир радовался, что брат жив, но... ничего не предпринимал. Почему? Не могут понять даже волонтеры:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/662465" frameborder="0"></iframe> Алексей Скосерев о своей жизни в плену.Валерия Рудометова

- Наверно, не очень хорошие отношения у них были, и брат не очень-то хотел его найти.

Алексей в горах. Фото предоставлено волонтерами.

Новый хозяин

Несколько раз Алексей пытался сбежать - брал котомку с едой и шел куда глаза глядят. Но его каждый раз ловили. Не наказывали, просто возвращали хозяину. Так у первого хозяина, Марата, Алексей проработал 8 лет, пас в горах баранов. Но тут на добросовестного работника положил глаз другой «феодал» - Хасан. Взял и выкрал Алексея.

- Приехали двое полицейских, я думал, спасут меня, сел в машину, но до полицейского участка так и не доехали, - говорит Алексей. - Привезли меня к Хасану.

Так Алексей стал конюхом: пас в горах табун по 50-70 голов. При конюшне была комнатка, в которой его поселили.

- Хозяин кормил неплохо, не бил, одежду покупал новую, но деньги также не платил. Я опять убегал, но меня возвращали. Обращался не раз в местную полицию, а там, видимо, все знали про нас, пленных, и нормально к этому относились, - говорит мужчина.

Однажды Алексея ударил копытом конь, пленник оказался в больнице. Потом отправили обратно — в горы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/662466" frameborder="0"></iframe> Алексей Скосерев о своей жизни в плену.Валерия Рудометова

Освобождение из рабства

Несколько месяцев назад об Алексее узнали активисты волонтерского движения «Альтернатива». На пленника из Владимирской области их вывели другие «рабы», которых спасли раньше Алексея. Они сообщили, что с ними пас овец 42-летний мужчина, его тоже надо спасать. Волонтеры прочесывали местность, искали владимирского пленника двое суток.

- Возвращаться туда было опасно, потому что хозяева узнали о пропаже двух «рабов» и могли увезти Алексея в другое место. Мы искали по описанной ими местности, чудом выехали на Алексея, от трассы добирались 3 часа. Довезли его на машине до Краснодара, а так как он был без паспорта, пришлось отправлять на попутке в Москву, - рассказал волонтер Андрей.

Сейчас Алексей живет в волонтерской гостинице. Теперь, получив паспорт, он планирует вернуться в родную деревню, активисты собирают средства, чтобы помочь бывшему пленнику восстановить обветшалый дом.

- Подсчитали примерную сумму, нам нужно более 300 тысяч рублей. Пока вот 100 с небольшим собрали. Сначала восстановим крышу, двор, проведем свет, купим газовый баллон, а там и печку проложим, - сказал волонтер «Альтернативы» Павел Соболев.

Долгожданная встреча с братом в родном поселкеФото: Валерия Рудометова

- Если работу во Владимирской области не найду — отправлюсь в Москву. Но дом восстановить надо обязательно, - говорил Алексей Скосырев. - Никому не желаю оказаться без крыши над головой и без паспорта. Нужно быть осторожнее, и не «вестись» на заманчивые предложения. Иначе, можете попасть в такую беду...

ОФИЦИАЛЬНО

Волонтеры «Альтернативы» сообщают в СК России о незаконных использованиях чужого труда. Делом Алексея Скосырева будет заниматься СК Карачаево-Черкесии - там возбуждено уголовное дело, пока по факту, без обвиняемых. Нужно еще доказать вину хозяев, что они действительно бесплатно пользовались трудом пленника, так как в статье 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы" описания рабского труда нет. Активисты добиваются, чтобы «феодалы» выплатили хотя бы деньги, которые честным трудом заработал Алексей.

За 6 лет волонтерскому движению удалось спасти из плена 600 человек.